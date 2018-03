Es ist das „F-Zero auf Wasser“, Wave Race 64, war ein von Nintendo entwickelter Titel, der 1996 für den Nintendo 64 veröffentlicht wurde. Als Nachfolger des Game Boy-Titels von 1992, Wave Race, ist das Spiel ein Jet- Skirennfahrer und war eines der ersten Games für den Nintendo 64!

Das bedeutet, der Titel ist 21 Jahre alt und es gibt immer noch Leute die Spaß am Spiel haben, einschließlich eines Speedrunner namens llludude.

Anfang der Woche hat der Speedrunner einen neuen Weltrekord auf „Drake Lake“ gesetzt. Der Rekord für die Strecke war vorher 1:11, was von einem Speedruner namens Mo_Moe (der im vergangenen Januar llludude entthronte) festgelegt wurde. Was den neuen Rekord betrifft, der acht Jahre im Entstehen war, liegt er bei 1: 10.996. – Was für ein Durchbruch…!

„Es ist im Grunde genommen meine erste rasante Liebe, also ist es eine ganz besondere Zeit auf dem Niveau des ersten 1:10 zu spielen“, sagte Illudude über den Erfolg.

Laut Illudude gibt es keine wirklichen Geheimnisse bei der Eroberung der Strecke, da es „ein sehr reines Geschicklichkeitslevel“ ist. Übrigens erfreut es ihm an Meisten, wenn sich der Nebel im Level lichtet.

Wir denken das dieser Erfolg nicht aufgrund von wahnsinnigen Fähigkeiten am Display gekrönt ist, sondern aufgrund der Hartnäckigkeit. Immerhin muss der N64-Controller schon einiges mitgemacht haben.

Vielleicht ein Zeichen für Nintendo, ein neues Wave Race für die Switch zu veröffentlichen. – Was meint ihr?