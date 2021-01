WB Studios will Harry Potter als Serie

Harry Potter Poster © Warner Bros. Entertainment

Die Welt von Harry Potter und der Zauberschule Hogwarts ist gewaltig groß. Mit den Büchern, Kinofilmen und dem geplanten Videospiel Hogwarts Legacy, wird das Potter-Verse immer größer. Warner Bros und HBO Max sind Berichten zu folge gerade in der vor-entwicklungs-phase einer Harry Potter Serie. Basierend auf den Büchern von J.K. Rowling und dem kleinen Zauberer Helden Harry. Es wird dementiert dass solch eine Serie gerade gedreht wird, aber der Bericht spricht auch nicht von Dreharbeiten.

Harry Potter Serie erzeugt Backlash

Während der Bericht nur sagt, dass HBO Max und auch Warner Bros derzeit auf der Suche nach Autoren sind, die bereit wären an einer Harry Potter Serie zu schreiben. So ist noch Nichts in Stein gemeißelt. Die Tatsache dass von HBO als Pressemeldung die Dreharbeiten dementiert werden, ist ja somit korrekt. Solange keine Autoren an Bord sind und keine Cast, kann man auch nicht drehen. Daher ist auch noch nichts Bekannt über die Story um welche es gehen könnte. Dafür ist es noch viel zu früh. Wofür aber kaum Zeit zu warten blieb, war der erste Backlash aus der Fangemeinde.

Nachdem die Autorin der Bücher in Ungnade gefallen ist, durch Homophone und Transphobe Tweets, sind die Fans nicht gut auf sie zu sprechen. Streng genommen wurde sie zu einer Hassfigur. Schauspieler wie Daniel Radcliffe distanzierten sich von der Autorin, wenngleich sie froh sind an den Filmen mitgewirkt zu haben. Aber Rowlings Ruf ist für alle Zeiten zerstört. So wollen viele Stimmen der Harry Potter Serie keine Chance zu Entstehen geben, da sonst diese „bösartige und transphobe Person“ daran nur noch mehr Geld verdienen würde.