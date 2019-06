Halo 5: Guardians wurde im Oktober 2015 veröffentlicht. Die lang erwartete Fortsetzung von 343 Industries, Halo Infinite, wurde erst im letzten Jahr öffentlich gemacht. Dafür gibt es allerdings gute Gründe.

Zusammen mit Berichten darüber, dass der Titel nicht nur für Xbox One sondern auch für die nächste Xbox-Konsole erscheint, wurden wichtige Arbeiten an der Infrastruktur des Franchise-Anbieters durchgeführt, wie Kiki Wolfkill, 343 Industries ‚Leiter für Transmedia und Entertainment, mitteilte.

Im Gespräch mit GamesIndustry.biz sagte Wolfkill:

„Ein Grund für die Zeitspanne zwischen Halo 5 und Infinite ist das Umrüsten der Infrastruktur, um uns die Flexibilität zu geben, mit diesem Spiel alles zu tun, was wir wollten. Es geht aber auch darum, die nächste Generation von Halo auf den Weg zu bringen. Wir möchten, dass Leute in Halo Infinite eintreten können, die möglicherweise noch kein anderes Halo-Spiel gespielt haben.“

Wolfkills Rolle und übergeordnetes Ziel bei den transmedialen Eigenschaften ist:

„Wie können wir neue Zielgruppen einbeziehen und Menschen in das Universum holen, so dass, wenn Infinite herauskommt, Menschen, die zuvor noch nicht gespielt haben, am Spielen interessiert sind.“