IGN Game of the Year Hades als Physische Version für die Switch

Das Dungeon Crawling Game in der mythologischen Unterwelt hat einen Metacritic Score der unbezahlbar ist. Kritiker, Spieler und auch Award Komitees sind sich einfach einig, dass Hades absolut sehens- und spielenswert ist. Auf Steam und im Nintendo Store war das Game bislang erhältlich. Nun bekommt Hades auf der Switch auch eine physische Version mit zusätzlichem Content.

Was bringt die physische Version von Hades mit auf die Switch?

Neben der Möglichkeit das Spiel nun in Disk Form in einem Store zu kaufen, bringt diese Version noch ein paar kleine Vorteile. Ein digitaler Download Code für den Game Soundtrack und ein Full-Colour Booklet des Spiels sind inkludiert. Hades in physischer Version auf der Nintendo Switch, wurde am Februar Nintendo Direct Event verkündet und findet mehr Anklang als man glaubt.

Wenn man bedenkt, dass Hades bereits seit September 2020 als digitale Version verfügbar ist, sind die Reaktionen auf Twitter umso beeindruckender. Von vielen Spielern heißt es, dass sie trotz der digitalen Version auf ihren Geräten, sich die Disk Version auch holen werden. Hades hat die Gamer so gefesselt, dass es ihnen wohl diesen zusatz Kauf recht leicht macht. Ein besseres Feedback gibt es kaum.