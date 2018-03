Grade mal eine Woche nachdem H1Z1 nun endlich seine dreijährigen Early Access Phase verlassen hat, wird es free to play. Erst am 28. Februar wurde es offiziell für 20€ in der Version 1.0 auf dem PC inklusive eines neuen Spielmodus namens Auto Royale veröffentlicht. Dieser dreht sich, wie der Name erahnen lässt, um den Kampf mit Fahrzeugen.

Grund für die Entscheidung dürften wohl stagnierende Spielerzahlen sein. Laut SteamCharts.com zählte das Spiel am Tag vor der Änderung gerade mal ein Maximum von 7.000 gleichzeitigen Spielern. Zu seinen besten Zeiten, im July 2017, konnte das Spiel die 150.000 knacken und bot einen Durchschnitt von 86.000 Spielern. Auch der Druck durch die Konkurrenz ist gewachsen, insbesondere durch Fortnite, das ebenfalls free to play ist. Den Spielern den Zugang zu erleichtern, dürfte also der beste Weg sein, nochmal in Fahrt zu kommen.

Passend zum free to play Modell wurden ein Microtransaction-System mit eigener Währung namens Skulls für kosmetische Items, sowie drei kaufbare Packs, aufgeteilt in Bronze, Silver und Gold Limited Edition Battle Royale Pack, geben. Damit Käufer von H1Z1 nicht dumm aus der Wäsche schauen, gibt es aber ein Kompensationspaket, bestehend aus einem Gasrunner Hoodie, einem Bloom Survivor T-Shirt, einer Splinter Camo ARV, 10 Victory Crates, sowie 10,000 Skulls. Ein Refund des Spiels ist ebenfalls möglich.

Zusätzlich zum Umstieg auf das free to play Modell versucht H1Z1 sich mit ihrem eigenen eSports Event H1Z1 Pro League, kurz H1PL, in der Szene zu etablieren. Aktuell sind daran 15 Pro-Teams, unter Anderem Cloud9 und CLG, beteiligt und das erste Event wird Am 21. April in Las Vegas stattfinden.

Mit großen Worten kommentiert Anthony Castoro, H1Z1s General Manager, die beiden Ankündigungen: