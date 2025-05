GTA 6 – Trailer 2: „Hot Together“ von The Pointer Sisters erlebte einen riesigen Spotify-Boost

Der GTA-Effekt hat erneut zugeschlagen: Der Song „Hot Together“ von The Pointer Sisters, ursprünglich aus dem Jahr 1986, erlebte nach der Veröffentlichung des GTA 6 – Trailer 2 einen enormen Anstieg der Spotify-Streams. Innerhalb von nur zwei Stunden nach dem Trailer-Release stiegen die Streams des Songs um erstaunliche 182.000 Prozent. Bis jetzt hat der Song über 250.000 Streams erreicht, und es ist zu erwarten, dass diese Zahl in den kommenden Tagen noch weiter steigen wird.

„Grand Theft Auto hat einen einzigartigen Einfluss auf die Popkultur“, sagte ein Vertreter von Spotify gegenüber IGN.com. „Seit den Anfängen der Reihe ist Musik ein wesentlicher Bestandteil des Spiels. Es ist fantastisch zu sehen, wie ein so ikonischer Song wie ‚Hot Together‘ durch den Trailer eine neue Generation von Fans erreicht.“ Die Musik aus der GTA-Serie hat immer wieder gezeigt, wie ein sorgfältig ausgewählter Song das Spielgeschehen auf die nächste Ebene heben kann.

GTA 6 und der Musik-Hype

Der „Grand Theft Auto VI Trailer 2“ hat innerhalb eines Tages beinahe 80 Millionen Aufrufe auf YouTube erzielt, und der damit verbundene Erfolg des Songs ist kaum überraschend. Schon im ersten Trailer zu GTA 6 im Jahr 2023 hatte ein Song von Tom Petty, „Love Is A Long Road“, einen ähnlichen Spotify-Hype ausgelöst. Viele Fans spekulierten damals, wie der Song mit der Story des Spiels verbunden sein könnte. Bislang gibt es noch keine derartigen Theorien zu „Hot Together“, aber es bleibt abzuwarten, ob sich auch hier Diskussionen rund um den Song entwickeln.

Der zweite GTA 6-Trailer hat nicht nur für Aufsehen in der Gaming-Welt gesorgt, sondern auch die Musikszene beeinflusst. Der Song der The Pointer Sisters hat mit einem unglaublichen Spotify-Boom wieder an Bedeutung gewonnen, was einmal mehr den einzigartigen Einfluss von GTA auf die Popkultur unterstreicht.

Die wohl größte Entertainment-Veröffentlichung unserer Zeit soll am 26. Mai 2026 (also noch mehr als ein Jahr!) für PS5 und Xbox Series X/S stattfinden. Rockstar Games wird spekulativerweise erst Ende des Jahres endlich Gameplay-Material aus dem Spiel herzeigen.