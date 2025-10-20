Großer AWS-Ausfall – Alexa, Snapchat und Fortnite betroffen

Arianusch RiesnerMedienmacherin, Podcasterin und Storytelling-Profi mit einem Faible für Nerdkultur, Rollenspiele und Diversität. Mit Formaten wie Nerd Sisters (Frauen & Diversität in der Nerdwelt), Rolling Madness (maßgeschneiderte D&D-Abenteuer) und DailyGame vorallem im Podcast, schafft sie Räume für kreative Geschichten, starke Communitys und neue Stimmen. Als Dungeon Master, Produzentin und Sprecherin bringt sie Leidenschaft, Expertise und +5 auf Charisma in jedes Projekt.

Ein massiver Ausfall bei Amazon Web Services (AWS) sorgt aktuell für Chaos im Netz. Zahlreiche bekannte Dienste sind betroffen: darunter Fortnite, Alexa, Snapchat,, Signal und Canva. Diese sind seit Montagmorgen nur eingeschränkt oder gar nicht erreichbar. Betroffen ist laut Amazon vor allem die Region US-EAST-1 (Nord-Virginia), ein zentraler Knotenpunkt für viele Online-Anwendungen weltweit.

Millionen Nutzer:innen betroffen

Seit etwa 9 Uhr MEZ melden Webseiten und Apps weltweit Störungen. Die Cloud-Plattform AWS ist das Rückgrat unzähliger Online-Dienste. Wenn dort Systeme ausfallen, hat das unmittelbare Folgen, von Chat-Apps bis zu Smart-Home-Geräten.

So berichten Nutzer:innen, dass Alexa-Lautsprecher nicht mehr auf Sprachbefehle reagieren oder Alarme auslösen. Snapchat zeigt Fehlermeldungen beim Login, und auch Fortnite-Server sind für viele Spieler:innen nicht erreichbar. Der Tracking-Dienst Downdetector verzeichnet zehntausende Meldungen allein in den USA und Europa.

Zentrale Serverstruktur in US-EAST-1 betroffen

Laut den bisherigen Informationen betrifft die Störung einen zentralen AWS-Service in der US-EAST-1-Region, jene Server-Infrastruktur, auf der unzählige Spiele, Streaming-Anwendungen und Online-Dienste aufbauen.

Für Gamer:innen bedeutet das: Viele Online-Spiele können aktuell keine Verbindung zu ihren zentralen Servern aufbauen. Dienste wie Epic Games, Riot, Ubisoft Connect und Twitch laufen teils nur eingeschränkt. Auch Fortnite-Matchmaking, Crossplay-Funktionen und Voice-Chat-Verbindungen sind von den Problemen betroffen.

AWS bestätigte die Störung offiziell und erklärte, man arbeite „mit Hochdruck“ an einer Lösung. Wann die Systeme wieder stabil laufen, ist derzeit noch unklar.

Folgen für das digitale Ökosystem

Der Vorfall zeigt erneut, wie stark das moderne Internet von wenigen großen Cloud-Anbietern abhängt. Viele Studios und Plattformen hosten ihre gesamten Systeme in nur einer AWS-Region, häufig aus Kostengründen oder wegen der niedrigen Latenz. Fällt diese Region aus, steht für Millionen Spieler:innen weltweit alles still.

Auch Streaming-Dienste und Kommunikationsplattformen wie Discord oder Signal laufen derzeit nur eingeschränkt. Auf sozialen Medien trendet der Hashtag #AWSdown, begleitet von Memes, Frust und der Frage, wie verwundbar die Gaming-Infrastruktur im Jahr 2025 eigentlich ist.

AWS arbeitet am Recovery – viele Dienste bereits wieder online Amazon hat bestätigt, dass das Incident-Response-Team intensiv an der Wiederherstellung der betroffenen Systeme arbeitet. Nach mehreren Stunden konnten bereits erste Fortschritte erzielt werden: Zahlreiche Anwendungen reagieren wieder stabil, darunter auch zentrale Login- und Cloud-Dienste. Laut AWS wurden Teile der Infrastruktur in der Region US-EAST-1 erfolgreich neu gestartet und der Datenverkehr wird schrittweise umgeleitet. Nutzer:innen berichten, dass Alexa, Snapchat und einige Gaming-Server, darunter auch Fortnite, wieder funktionieren – wenn auch mit vereinzelten Lags und längeren Ladezeiten. Amazon warnt allerdings, dass es noch zu kurzfristigen Unterbrechungen kommen kann, bis alle Services vollständig wiederhergestellt sind.

