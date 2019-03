Google Stadia ist die Zukunft der Gaming-Aktivitäten des Unternehmens. Laut Vizepräsident und General Manager Phil Harrison ist die „Vorstellung von einer Spielekonsole“ fest in der Vergangenheit verankert. Laut Harrison wird eine Google-Konsole niemals das Tageslicht erblicken, da das Unternehmen einfach kein Interesse daran hat, diese bestimmte Ecke des Videospielmarkts zu verfolgen.

Stadia ist der Streaming-Dienst von Google, der lang erwartete Nachfolger der Project Stream-Tests, die das Unternehmen im letzten Jahr durchgeführt hat und bei denen Benutzer über den Google Chrome-Webbrowser auf Assassin’s Creed Odyssey von Ubisoft zugreifen und es spielen konnten. Es gibt noch viele Unbekannte über Stadia, einschließlich eines Preispunkts und der Belastung, die die Technologie in der Praxis für die Datenobergrenzen der Nutzer haben kann. Es wird jedoch deutlich, dass es niemals eine Google-Konsole sein wird. Niemals.

Niemals! (So klare Aussagen sind wir nicht gewohnt!)

Laut Harrison wird eine Google-Konsole einfach nie passieren, Punkt. Der langjährige Veteran der Gaming-Branche war sowohl bei Sony als auch bei Microsoft führend und verfügt somit über umfassende Erfahrung im Konsolenmarkt. Aus diesem Grund war es so schockierend, dass das Gesicht der Stadia-Plattform in einem Interview mit GamesIndustry.biz so offen mit Google’s Meinung zu Konsolenspielen war:

„Wir sind absolut fest davon überzeugt, dass wir keine Konsole veröffentlichen werden, niemals werden und niemals veröffentlichen werden.“

Harrison’s vehemente Gewissheit, dass das Unternehmen niemals eine Google-Konsole veröffentlichen wird, ist nicht nur eine überzeugende Aussage über Google’s Zukunftspläne, sondern auch darüber, wie das Unternehmen die Zukunft des Konsolenspiels als Ganzes betrachtet. Natürlich hat Harrison schnell darauf hingewiesen, dass es sich nur um Googles Haltung handelt und dass andere Unternehmen selbst entscheiden müssen, wie die Videospiele nach Stadia aussehen könnten.

Ist Streaming das Ende der Konsolen?

Was er gesagt hat, als er gefragt wurde, ob die Zeit der Konsolen zu Ende geht:

„Das ist eine Frage für die Konsolenfirmen. Das ist nicht unser Geschäft. Unser Geschäft ist eine Streaming-Plattform, auf der das Rechenzentrum Ihre Plattform ist. Was dies für die Zukunft der Spiele bedeutet – und das ist nicht nur unser Standpunkt. Andere, die Streaming als die Zukunft sehen – es bedeutet, dass Sie ja jeden Bildschirm demokratisieren und wir als Bildschirm-Agnostiker den Weg finden, Videospiele zu spielen.“

Was meint Harrison damit, dass „andere“ Streaming als die Zukunft sehen. Google hat offensichtlich mit der Industrie gesprochen, also mit Publishern und Entwicklern. Mal sehen was der Tech-Riese auf der E3 2019 zu sagen hat.