God of War Ragnarök: Geheimer Drachen Boss

Nun stellt sich die Frage, seid ihr mit dem neuen God of War bereits durch? Oder spielt ihr noch immer, weil ihr (wie ich) zuerst jede noch so kleine Nebenaktivität erledigen wollt. Ehe es ans Endgame geht. Egal ob ihr Fertig seid oder noch im Spiel. Es gibt in God of War Ragnarök einen geheimen Drachen Boss, den man erst selbst erwecken muss um sie dann zu bekämpfen. Und glaubt mir, diese Drachenlady macht euch diesen Kampf alles Andere als einfach. Ich werde euch hier mal erklären wie ihr sie wecken könnt. Minimale Spoilerwarnung!

God of War Ragnarök: Erwecke den geheimen Drachen Boss

Der Weg, um diesen geheimen Drachen Boss in God of War Ragnarök auferstehen zu lassen, beginnt in Midgard. Genauer gesagt ist am See der Neun, südlich von Týrs Tempel eine Stelle im Eis zu finden. Diese ist leuchtend Gelb gekennzeichnet und es schießt so Dampf aus den Ritzen dieser Bruchstelle. Ihr könnt dieses Eis wegsprengen, sofern ihr bereits in der Story so weit seid, dass ihr auch den Draupnir Speer besitzt. Das war jetzt auch der einzige Spoiler an dieser Aufgabe, wenn man das überhaupt als Spoiler bezeichnen will. Denn es war klar dass da noch etwas kommen musste.

Hinter dieser Eis-Wand wartet ein kleines Areal auf euch, welches von Gift durchzogen ist:

Mit ein paar von Atreus Runenpfeilen solltet ihr ohne Weiteres in der Lage sein die giftige Pflanze zu beseitigen um auch an die Truhe da hinten zu gelangen. Aber hier an diesem Ort werdet ihr eine Reliquie Finden, die “Mystisches Erbstück” heißt. Und diese Reliquie hat keinen Fähigkeiten-Text. Lediglich “Erweckt etwas, das tief im Innersten des Trägers schlummert.” Und weiter heißt es dann auch “Es scheint wichtig zu sein, aber keine praktische Anwendung im Kampf zu haben” Wenn ihr diese Reliquie in der Tasche habt, geht die Reise weiter in eine andere Welt.