Gewinnspiel: 3x Mario & Luigi: Brothership (Nintendo Switch)

Passend zum Release des Spiels am 07. November, verlosen wir 3x Mario & Luigi: Brothership für die Nintendo Switch inklusive Fanpaket.

The Legend of Zelda – Twilight Princess Band 1: Wie gewinne ich?

Wir verlosen 3x Mario & Luigi: Brothership für die Nintendo Switch. An der Verlosung dürfen alle mit einem Mindestalter von 18 Jahren teilnehmen die in Deutschland oder Österreich leben. Jeder Teilnehmer kann nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen. Die Gewinner erhalten von uns eine E-Mail. Um an der Verlosung teilzunehmen, müsst ihr uns eine Mail an gewinnspiel@dailygame.at senden und darin folgende Frage beantworten:

Folge uns bei Google News

Welcher Teil ist dein Lieblingsspiel aus der Reihe?

Was du über Mario & Luigi: Brothership wissen solltest?

Die Mario & Luigi-Serie begann im Jahr 2003 mit Mario & Luigi: Superstar Saga für den Game Boy Advance und hat sich seitdem als feste Größe in Nintendos Portfolio etabliert. Die Spieler steuern Mario und Luigi gleichzeitig, wobei jede Figur über eigene Fähigkeiten verfügt, die im Kampf und bei der Erkundung eingesetzt werden.

Die Geschichten der Mario & Luigi-Spiele sind oft humorvoll und voller überraschender Wendungen. Sie spielen in verschiedenen, oft bizarren Welten und beinhalten eine Vielzahl von Charakteren aus dem Mario-Universum. Bösewichte wie Bowser und Fawful sorgen für spannende Konfrontationen, während die Brüder immer wieder neue Fähigkeiten erlernen und Hindernisse überwinden müssen. Mario & Luigi sind nicht nur Ikonen der Videospielgeschichte, sondern auch Symbole für kreatives und spaßiges Gaming, das Generationen von Spielern begeistert hat.

Wichtige Hinweise zum Gewinnspiel

Das Gewinnspiel endet am Donnerstag den 07. November 2024 um 23:59 Uhr.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel willigt ihr in die Erhebung und Verwendung eurer E-Mail-Adresse ein. Wir erheben, speichern und verarbeiten diese personenbezogenen Daten nur zur Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels und um euch im Falle eines Gewinns zu benachrichtigen. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Ihr könnt die Einwilligungen jederzeit durch eine Nachricht an uns widerrufen. Eure Daten werden nach Ablauf des Gewinnspiels gelöscht. Der Rechtsweg ist im Hinblick auf die Ziehung der Gewinner und die etwaige Beurteilung der eingereichten Gewinnspielbeiträge ausgeschlossen.