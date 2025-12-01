Die aktuelle DailyGame Redaktion setzte sich erstmals 2009 zusammen und berichtet seit jeher - mit kurzen Unterbrechungen - über die Welt der Videospiele.

Passend zum Release des Spiels, verlosen wir 3x Kirby Air Riders für die Nintendo Switch 2.

Kirby Air Riders: Wie gewinne ich?

Wir verlosen 3x Kirby Air Riders für die Nintendo Switch 2. An der Verlosung dürfen alle mit einem Mindestalter von 18 Jahren teilnehmen die in Deutschland oder Österreich leben. Jeder Teilnehmer kann nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen. Die Gewinner erhalten von uns eine E-Mail. Um an der Verlosung teilzunehmen, müsst ihr uns eine Mail an gewinnspiel@dailygame.at senden und darin folgende Frage beantworten:

Nenne einen der Modi, die in Kirby Air Riders spielbar sind.

Was du über Kirby Air Riders wissen solltest?

Kirby Air Riders ist ein Rennspiel für die Nintendo Switch 2 und die direkte Fortsetzung von Kirby Air Ride. Entwickelt von Sora Ltd. und Bandai Namco Studios unter der Leitung von Masahiro Sakurai, erschien es am 20. November 2025.

In diesem Spiel steuern „Rider“ verschiedene Air-Ride-Maschinen über die Lüfte, kämpfen gegeneinander oder sammeln Power-Ups. Alle bekannten Modi kehren zurück: Luftrennen („Air Ride“), Top-Perspektive („Top Ride“) und ein überarbeiteter „City Trial“-Modus. Neu hinzugekommen ist der Road Trip-Modus, eine roguelike-Story-Kampagne, in der man Herausforderungen meistert, Maschinen sammelt und dabei Items nutzt.

Die spielbaren Charaktere reichen von Kirby über König Dedede, Meta Knight bis zu Figuren wie Waddle Dee, Magolor, Knuckle Joe oder Gooey. Jeder Charakter hat eine eigene „Special“-Bewegung, die taktisch eingesetzt werden kann. Die Maschinen lassen sich außerdem individuell anpassen.

Auf Story-Ebene steckt eine mysteriöse Hintergrundhandlung: Eine bewusste Maschine namens Zorah stürzte einst auf den Planeten Popstar, und ihre Form diente als Vorlage für die Air Ride Fahrzeuge. Ein finsterer Gegner namens Gigantes droht, von starken Fahrern aktiviert zu werden, unterstützt von Noir Dedede, der Zorahs ursprünglichen Willen verkörpert.

Wichtige Hinweise zum Gewinnspiel

Das Gewinnspiel endet am Sonntag den 07. Dezember 2025 um 23:59 Uhr.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel willigt ihr in die Erhebung und Verwendung eurer E-Mail-Adresse ein. Wir erheben, speichern und verarbeiten diese personenbezogenen Daten nur zur Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels und um euch im Falle eines Gewinns zu benachrichtigen. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Ihr könnt die Einwilligungen jederzeit durch eine Nachricht an uns widerrufen. Eure Daten werden nach Ablauf des Gewinnspiels gelöscht. Der Rechtsweg ist im Hinblick auf die Ziehung der Gewinner und die etwaige Beurteilung der eingereichten Gewinnspielbeiträge ausgeschlossen.

