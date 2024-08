Gerücht: Weitere Silent Hill-Spiele sollen von Konami geplant sein

Ein Insider behauptet, dass Konami möglicherweise an einem weiteren unangekündigten Silent Hill-Projekt arbeitet. Der japanische Publisher plant, die Silent Hill-Serie mit mehreren neuen Titeln wiederzubeleben, die in den kommenden Jahren erscheinen sollen.

Dies könnte darauf hindeuten, dass Konami mehr Spiele in der Entwicklung hat, als bisher bekannt. Die Absage von Hideo Kojimas Silent Hills im Jahr 2015 führte zu einer siebenjährigen Pause der Serie, was viele Fans enttäuschte. Doch 2022 kündigte Konami zahlreiche neue Silent Hill-Spiele an, die in Umfang und Plattformen variieren. Zu den Haupttiteln gehören das Silent Hill 2-Remake und das mysteriöse Silent Hill f. Weitere Titel wie Silent Hill: Ascension, Silent Hill: Townfall und die PS5-Demo Silent Hill: The Short Message wurden ebenfalls vorgestellt.

Nach jahrelanger Dürre, erwartet uns noch mehr Neues zum Silent Hill-Franchise?

Die verhaltene Kritik an Ascension und The Short Message hat einige Fans beunruhigt, aber es scheint, dass Konami möglicherweise noch weitere Projekte in Arbeit hat. Ein Tweet des Insiders AestheticGamer hob ein Zitat aus Konamis Q1 2024-Finanzbericht hervor, das das Engagement des Unternehmens für die „Zukunft von Silent Hill“ betonte. Der Insider behauptete zudem, dass Konami ein intern entwickeltes Silent Hill-Spiel habe, das noch nicht enthüllt wurde, sowie einige andere unangekündigte Projekte.

Die Aussicht auf ein intern entwickeltes Silent Hill-Spiel ist besonders interessant, da bisher alle angekündigten Projekte in Zusammenarbeit mit kleineren Entwicklern entstanden sind, wie beispielsweise das Silent Hill 2-Remake von Bloober Team. Es könnte sein, dass Konami eine stärkere Rolle in der Spieleentwicklung einnehmen möchte. Der Bericht ist jedoch unbestätigt und sollte mit Vorsicht betrachtet werden. Konami hatte das ursprüngliche interne Team, Team Silent, in den frühen 2000er Jahren aufgelöst. Dennoch könnte das Unternehmen sich wieder der internen Spieleproduktion zuwenden, insbesondere da das Team für das Metal Gear Solid 3-Remake aus Entwicklern von Konami und Virtuos bestand.