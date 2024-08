Bloober Team nimmt die Sorgen um das Silent Hill 2 Remake ernst

Bloober Team-CEO Piotr Babieno hat in einem Interview eingeräumt, dass sich das Team der Skepsis der Fans bezüglich ihrer Arbeit am Silent Hill 2 Remake bewusst ist und sich nur eine Chance wünscht, sich zu beweisen.

Fans der Serie haben jahrelang Konami aufgefordert, die Serie nach der Aufgabe im Jahr 2012 und dem gescheiterten Revival-Versuch mit Hideo Kojima 2014, wiederzubeleben. 2022 kündigte Konami schließlich an, die Serie in mehreren großen Projekten zurückzubringen, darunter das Remake von Silent Hill 2 durch Bloober Team.

Obwohl die Fans sich über die Rückkehr der Serie freuen, stieß die Nachricht, dass Bloober Team das Remake eines der beliebtesten Horrorspiele aller Zeiten übernimmt, auf gemischte Reaktionen. Bloober Team wurde in der Vergangenheit für seinen Umgang mit sensiblen Themen und subtilen Schreckmomenten kritisiert, was die Skepsis der Fans verstärkte. Babieno bestätigte, dass das Team die Kritik und die Bedenken der Fans wahrgenommen hat und ernst nimmt.

Bloober Team nimmt die Kritik ernst

In seinem Interview mit RollingStone betonte Babieno, dass Bloober Team sich der Bedeutung von Silent Hill 2 bewusst ist und deshalb besonders vorsichtig vorgeht. Er äußerte den Wunsch, dass die Spieler dem Team vertrauen, weiß jedoch, dass dieses Vertrauen durch das Endprodukt verdient werden muss. Babieno erklärte, dass Bloober Team keine vorschnellen Versprechungen machen möchte, sondern seine Ambitionen durch die Arbeit am Spiel zeigen will. Er bat die Fans um eine Chance, sich zu beweisen.

Trotz der Kritik schätzt das Team das konstruktive Feedback der Fans, da es für die Verfeinerung des Projekts wertvoll war. Ein Beispiel für Änderungen basierend auf Fan-Feedback ist, dass James Sunderland im Remake jünger aussieht als in der ursprünglichen Enthüllung im Jahr 2022. Bloober Team hört die Fans also und gibt ihr bestes, die Erwartungen zu erfüllen.

Silent Hill 2 Remake erscheint weltweit am 8. Oktober für PlayStation 5 und PC via Steam.