Gears of War: ist ein Remake noch in Entwicklung?!

Der Leaker meint, dass eine Remake Collection der Gears of War-Spiele (Xbox 360) in Arbeit ist.

Gerüchte rund um ein Gears of War Remake in Form einer Halo: The Master Chief Collection. - Bildmontage

Gears of War. Die Erlebnisse von Marcus Fenix in seinem Kampf gegen die Locust, um die Erde zu retten, war tatsächlich mein erstes Shooter-Erlebnis. Klar hatte ich davor auch schon hin und wieder welche gespielt, aber keines hat mich so gepackt wie dieses und vor allem über so viele Jahre auch der Serie zu folgen. Im vergangenen Jahr kamen Gerüchte, ein Remake der Serie sei in der Mache. Dann wurde es jedoch still um ein mögliches Gears of War Remake. Nun meldet sich der Leaker wieder und bestätigt erneut die Entwicklung der legendären Kämpfe.

Gears of War – von der Xbox360 zur Xbox Series X/S

Man mag es nicht glauben, aber die Gears of War Serie geht mittlerweile schon 16 Jahre zurück! Ja liebe Community, wir sind schon alt! Die Originalserie legte ihren Grundstein auf der Xbox 360. Sie drehte sich um eine Alien-Invasion auf der Erde durch sogenannte Locust. Marcus Fenix macht sich mit seinem Freund Dom und ein paar weiteren auf den Weg, die Aliens von der Erde zu fegen. Gears of War 4 und Gears 5 erschienen dann auf der Xbox One.

Die Story war jetzt nicht unbedingt Oscar-würdig bzw. brachte jetzt keine großen Erinnerungswerte Momente. Was Gears of War ausmachte, war sein cooler Koop-Modus. So konnte man auf der Couch, als auch online, gemeinsam mit einem Freund die gesamte Story durchspielen. Das coolste Feature des Spiels war die Deckungsoption im Kampf. Grundsätzlich nur bekannt aus Ego-Shootern, kam diese Funktion zum Vorschein bei einem Third-Person Shooter. Nicht zu vergessen ist dabei die markante Waffe mit integrierter Säge!

Es zählt ganz klar zu einem der konsistenteren Serien von Gears of War. Seitdem die Xbox Series X erschienen ist, warten alle auf Gears of War 6. Eine Veröffentlichung eines Nachfolgers wird sich bei dem Erfolg der Serie nicht vermeiden lassen.

Gears of War Remake weiterhin in Entwicklung

Ein Leaker gab letztes Jahr bekannt, dass ein Remake auf der Entwicklungsliste von Microsoft stünde. Dabei solle es sich um ein ähnliches Format wie die bei der erfolgreichen Halo: The Master-Chief Collection handeln. Diese beinhaltete alle Teil des Chiefs bis Halo 4. Dies klang sehr spannend, doch dann wurde es still um dieses Gerücht. Nun meldet sich der Leaker wieder und bestätigt erneut seine Aussage: “Es ist Entwicklung”. Und das Remake soll vor Gears of War 6 kommen.

So according to @Shpeshal_Nick , the Gears remasters are still happening 👀 I for one would love to replay these amazing games remastered for Series Consoles. Would be a great way to recap and get reinvested before Gears 6 pic.twitter.com/94a3QtUfiP — Peter (@PeterP_85) January 11, 2023

Er dürfe nicht mehr Informationen teilen, vermutlich zum Schutz seiner Quelle. Aber es ist in Produktion, es wird kommen.

Ein Remake im Stil von der Halo: The Master-Chief Collection wäre natürlich genial. Wie gesagt, geht die Serie bis zur Xbox 360 und kann mit den grafischen Ergüssen einer Xbox Series X nicht mithalten. Dies würde neuen Spielern eine tolle Möglichkeit geben, in die Welt von Gears of War einzutauchen. Es würde bedeuten, dass neben den bekannten Features noch Xbox-Extras wie Achievements und ähnliches mit von der Partie sein könnte. In diesem Moment ist alles noch unklar, wie zuvor.

Wir hoffen die Gerüchte rund um das Gears of War Remake werden bald wahr.