Share on Facebook

Nintendo befindet sich mit seiner Hybrid-Konsole, der Switch, derzeit auf einem Höheflug. Das System verkauft sich wie warme Semmeln in der Früh beim Bäcker und es gibt keine Anzeichen, dass dies so schnell sich ändert. Immerhin planen Xbox und PlayStation neue Ableger für 2020, aber ob das auf die Nintendo-Konsole Einwirkungen haben wird? Eher nicht, da Nintendo mit dem Switch Lite quasi die Nachfolger-Regelung des 3DS abgeklärt hat. Es wird Zeit, auch neue Hardware zu bringen. So haben die Japaner ein Patent für einen neuen SNES-Controller angekündigt.

Doch was soll man damit machen? Richtig! Die SNES-Online-Bibliothek für die Nintendo Switch endlich veröffentlichen. Immerhin gibt es dutzende Spieleperlen, die nur darauf warten wieder aktiviert zu werden. Die virtuelle Konsole braucht neues Futter.

Die Patent-Anmeldung ist ein starkes Zeichen, dass wir diese SNES-Online-Bibliothek in der virtuellen Konsole von Nintendo Switch Online endlich sehen können. In einer neuen Anmeldung bei der FTC hat Nintendo ein Patent für ein neues Gerät mit dem Bild eines eindeutig SNES-förmigen Controllers. Wenn ihr euch erinnert, war beim Start von Switch Online ein Controller im NES-Stil in Sonderausführung enthalten, den man beim Start von diesem System bestellen konnte. Möglicherweise planen sie etwas Ähnliches, wenn SNES-Spiele endlich auf den virtuellen Markt kommen.

Natürlich werden Patente immer wieder angemeldet, es kann also auch nichts heißen. Aus irgendeinem Grund hatte Nintendo es nicht zu eilig, seine alten Inhalte auf dem Switch abzubauen.