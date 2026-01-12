Forza Horizon 5 auf PS5 ein Mega-Erfolg: über 5 Mio. Verkäufe überraschen selbst Xbox-Fans

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Dass Microsoft seine Titel zunehmend auch auf fremde Plattformen bringt, sorgt seit Monaten für Diskussionen. Jetzt liefert ein konkretes Beispiel eine klare Antwort auf das „Warum“. Forza Horizon 5 hat auf der PlayStation 5 (PS5) offenbar die Marke von über 5 Millionen verkauften Exemplaren überschritten und damit einen Umsatz von rund 300 Mio. US-Dollar (rund 257 Mio. Euro) generiert. Die Zahlen stammen von Analyst Rhys Elliott von Alinea Analytics. Sollte diese Schätzung auch nur annähernd zutreffen, ist klar: Xbox hat mit dem PS5-Port einen Volltreffer gelandet.

Forza Horizon 5 ist kein neues Spiel. Der Open-World-Racer erschien ursprünglich vor vier Jahren und war lange Zeit eng mit dem Xbox-Ökosystem verbunden. Dass ein so „alter“ Titel auf einer Konkurrenzplattform noch einmal derart durchstartet, ist alles andere als selbstverständlich. Genau darin liegt die Sprengkraft dieser Zahl. Microsoft musste keine neue Marke aufbauen, kein teures Marketingfeuerwerk zünden und kein Risiko eingehen. Stattdessen wurde ein bewährtes Spiel portiert, mit enormem finanziellen Effekt. Immerhin war Forza eine Marke, die jahrelang für Xbox-Fans das Arcade-lastigere (und spielerisch bessere) Rennspiel war als Gran Turismo.

Xbox als Publisher statt Ökosystem-Wächter

Rhys Elliott (via X.com, vormals Twitter) bringt es in seinem Statement auf den Punkt: Der Schritt von Xbox hin zu Drittplattformen sei „kein Geheimnis“, sondern eine logische Folge der wirtschaftlichen Vorgaben von Microsoft. Kurz gesagt: Profit schlägt Exklusivität. Der Erfolg von Forza Horizon 5 auf PS5 zeigt, dass diese Rechnung aufgeht. Für Microsoft bedeutet das zusätzliche Einnahmen ohne Kannibalisierung der eigenen Hardware. Ein Szenario, das vor wenigen Jahren noch undenkbar schien.

Passend zu diesen Zahlen hat Microsoft kürzlich einen neuen Developer Direct angekündigt. Am 22. Januar soll es unter anderem eine ausführliche Vorstellung von Forza Horizon 6 geben, inklusive Gameplay-Details und neuer Features. Bereits bestätigt ist, dass der neue Teil in Japan spielt. Laut Art Director Don Arceta wird es die bislang größte und dichteste Map der gesamten Reihe. Neben ländlichen Regionen soll auch Tokio enthalten sein. Immerhin die größte Stadt, die je in einem Horizon-Spiel umgesetzt wurde.

Die Wahl des Settings ist kein Zufall. Japan gilt seit Jahren als Wunschkulisse der Community und passt perfekt zur internationalen Ausrichtung der Marke. Gleichzeitig unterstreicht sie, wie global Forza inzwischen aufgestellt ist. Nicht mehr als reines Xbox-Aushängeschild, sondern als Multiplattform-Rennspiel mit Massenappeal.

Angesichts der PS5-Erfolge von Forza Horizon 5 stellt sich fast automatisch die Frage, ob auch Forza Horizon 6 wieder zeitnah auf Sonys Konsole erscheinen wird. Offiziell bestätigt ist das noch nicht, aber nach dem Erfolg von Forza Horizon 5 auf der PS5 nicht undenkbar. Laut neuesten Leaks soll es zum Release noch nicht für die PlayStation-Konsole erscheinen, aber später nachreicht werden.

