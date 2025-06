Fortnite zieht die Schrauben an: Battle Royale jetzt deutlich schwieriger

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Seit Einführung der Bots im Jahr 2019 dienten sie vor allem dazu, Lobbys schneller zu füllen und schwächeren Spielern ein Erfolgserlebnis zu ermöglichen. Doch damit ist jetzt teilweise Schluss: Epic hat die maximale Anzahl an Bots pro Lobby in Fortnite Battle Royale von 75 auf 65 reduziert. Das bedeutet, dass in jeder Runde nun mindestens 35 echte Spieler antreten, unabhängig vom eigenen Skill-Level.

Vor allem Anfänger und Gelegenheitsspieler, die bislang auf viele Bots trafen, werden diese Änderung schnell spüren. Ein Victory Royale wird dadurch deutlich schwieriger zu erreichen sein, als bisher, wenn zehn echte Spieler mehr dabei sind.

Fortnite schickt weniger Bots ins Rennen: Battle Royale wird härter!

Bereits vor wenigen Tagen hatte Epic Games den „Blitz Royale“-Modus härter gemacht, indem dort die Anzahl der Bots gesenkt wurde. Nun trifft es auch den klassischen Battle-Royale-Modus. Spieler berichten bereits von einer spürbar gesteigerten Schwierigkeit, vor allem in den ersten Matches nach dem Einloggen.

Das Ziel hinter den Anpassungen ist laut Epic zweigeteilt: Mehr Fairness durch realistischere Matches, aber auch ein höherer Anspruch, um das Spiel langfristig spannend zu halten.

Wie dich die Änderung betreffen wird?

Wer bisher oft gegen KI-Gegner gewonnen hat, wird sich jetzt mehr anstrengen müssen. Gleichzeitig dürfte der Lerneffekt steigen, da man häufiger auf echte Strategien und menschliches Verhalten trifft. Auch Content Creator und Streamer profitieren: Spannendere Matches bedeuten meist auch interessanteren Content.

Ob Epic diesen Weg weitergeht oder die Änderungen wieder zurücknimmt, bleibt offen. In der Vergangenheit hat der Entwickler oft auf Feedback reagiert. Fortnite bleibt bekanntlich ein Spiel im ständigen Wandel und ändert ständig etwas in Battle Royale.