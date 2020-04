Fortnite: X-Men-Skins wurden geleakt

Vor der Veröffentlichung von Final Fantasy 7 Remake gab Square Enix an, dass es so lange dauern würde wie ein echtes Spiel. Wie lange es dauert, um das FF7-Remake zu schlagen? Je nach Spielstil zwischen 30 und 50 Stunden. Wie bei vielen Spielen ist auch das Final Fantasy 7 Remake in Kapitel unterschiedlicher Länge unterteilt….