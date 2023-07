Fortnite: Bald ist der “Battle Bus” spielbar, dank Transformers

Fast 6 Jahre hat es gedauert, aber nun kommt der Battle Bus in Fortnite erst "richtig" ins Battle Royale-Schlachtfeld.

Der “Battle Bus” von Fortnite, ein ikonisches Element des Spiels, hat nach mehr als sechs Jahren endlich eine größere Rolle bekommen. Dank eines neuen Crossovers mit Transformers wird der Battle Bus zu einem eigenständigen spielbaren Charakter. Jedoch nicht jetzt gleich, sondern erst im Oktober 2023.

Seit seiner Einführung im Jahr 2017 ist Fortnites Battle-Royale-Modus zu einem der beliebtesten Videospiele geworden. Der Battle Bus ist ein bekanntes Symbol des Spiels und bringt die Spieler zu Beginn jedes Matches auf die Battle Royale-Insel. Bisher hatte das Transportmittel jedoch keine aktive Rolle im Spielgeschehen, außer einer temporären Möglichkeit, ihn in der zweiten Season zu fahren.

Jetzt hat Epic Games, der Entwickler von Fortnite, ein neues “Transformers Pack” angekündigt, das dem Spiel drei neue Transformers-Skins hinzufügt. Der Star des Bundles ist der “Fortnite Battlebus” Skin, der den Battle Bus in einen Autobot verwandelt. Der Skin wird mit einer lustigen Überschrift geliefert: “Beep! Beep! See you on the… me?”. Zusätzlich gibt es einen Bot Air-Ballon-Rückenschmuck, der den Bus als Heißluftballon darstellt, sowie eine Pick Axle-Spitzhacke.

Fortnite: Kommt ein Battle Bus-Spielzeug?

Es ist zwar nicht offiziell bestätigt, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass der Battle Bus-Autobot auch als Spielzeug erhältlich sein wird. Das Crossover mit Transformers, das von Hasbro lizenziert wurde, bietet eine großartige Gelegenheit für Merchandise und Sammlerstücke. Die Fortnite-Website erwähnt auch die ungewöhnliche Kombination der beiden Franchise-Welten und betont, dass der Battle Bus kein offizieller Transformers-Charakter ist, trotzdem Spaß macht.

Der Battle Bus als spielbarer Charakter eröffnet den Spielern neue Möglichkeiten und bringt frischen Wind in das Spielgeschehen von Fortnite.

Wann werden die Transformer-Skins verfügbar sein?

Epic Games schreibt, dass die physischen Versionen des Transformer-Pakets ab dem 13. Oktober 2023 im Einzelhandel erhältlich sein werden. Die digitalen Versionen folgen ab dem 21. Oktober.

Das Transformers-Paket beinhaltet:

3 neue Outfits

3 neue Rücken-Accessoires

3 neue Spitzhacken

2 neue Emotes

1.000 V-Bucks

Das Transformers-Paket, indem auch der Battle Bus-Skin enthalten ist, soll 24,99 Euro kosten (UVP).

Fortnite ist für so ziemlich jede aktuelle Plattform verfügbar. Erst kürzlich wurden V-Bucks, die InGame-Währung, in einigen Ländern teurer.