Fortnite: Pre-Download für neustes Update jetzt verfügbar auf Xbox und PS5

Ein Dataminer hat herausgefunden, dass Spieler auf der PS5 und der Xbox Series X/S jetzt Updates im Voraus herunterladen können, sodass sie sofort loslegen können, sobald die Server online sind. Fortnite-Updates benötigen normalerweise mehrere Stunden Ausfallzeit, um neue kosmetische Gegenstände, Orte, Waffen und mehr hinzuzufügen. Epic Games hat vor Kurzem Chapter 6 des zweiten Chapters von Fortnite veröffentlicht, das mehrere spannende Kooperationen für Fans enthält.

In den Patch-Notizen wird angekündigt, dass bald ein Crossover mit dem beliebten Anime Cowboy Bebop zu sehen sein wird, der seit 1998 besteht. Auf den Social-Media-Kanälen des beliebten Battle-Royale-Spiels wurde auch ein gefälschtes Rap-Beef-Video geteilt, das einen Streit zwischen dem Charakter Big Dill und dem Grammy-Gewinner T-Pain zeigt. Mortal Kombat ist ebenfalls in Fortnite eingezogen, da Sub-Zero jetzt über den Battle Pass verfügbar ist.

PS5 & XBOX CAN PRE-DOWNLOAD FORTNITE UPDATES NOW 🔥

• Will be available in few hours for tomorrow’s S2 Update

• XBOX: My Games & Apps > Manage > Updates

• PS5: Settings > Saved Data & Game Settings > Auto Updates > Turn on Auto-Download and Auto-Install in Rest Mode pic.twitter.com/9tZFWJgI1B

— HYPEX (@HYPEX) February 20, 2025