Fortnite Leak: Mögliche neue Iron Man- und Avatar-Skins

Neue Leaks deuten darauf hin, dass Fortnite demnächst neue Skins einführt, die auf Iron Man und Charakteren aus James Camerons Avatar-Filmen basieren könnten. Iron Man war bereits in früheren Updates vertreten, doch die Rückkehr dieser ikonischen Figur könnte neue Skin-Designs und einzigartige Features mit sich bringen. Fortnite hat sich im Laufe der Jahre zu einem zentralen Punkt für verschiedene Popkultur-Marken und -Franchises entwickelt, was durch das kürzliche Godzilla-Crossover nochmals unterstrichen wurde.

Einige langjährige Fortnite-Memes über Crossover fanden hierbei sogar ihre Bestätigung. Spieler haben Fortnite mit der virtuellen Welt aus „Ready Player One“ verglichen, in der sich Teilnehmer in nahezu jede beliebige Figur verwandeln und in deren Welten eintauchen können. Neusten Leaks zufolge könnte bald Pandora, die Welt aus Avatar, Teil des Multiversums werden. Der News-Account HypeX berichtete, dass zukünftige Updates die Rückkehr von Iron Man in Form eines neuen Skins mit mehreren Varianten sowie eine Avatar-Kollaboration beinhalten werden.

Werbung

Iron Man- und Avatar-Skins im Rahmen eines neuen Crossovers in Fortnite?

Diese Skins sind inspiriert von Jake Sully und Neytiri, den Hauptfiguren aus James Camerons Filmreihe, und nicht zu verwechseln mit dem Crossover „Fortnite x The Last Airbender“. Der Artikel präsentiert Bilder der neuen Iron Man- und Avatar-Skins, die anscheinend durchgesickert sind. Der Iron Man-Skin ähnelt einer Variante der Iron Man Mk45 Armor, jedoch mit lebhafteren Farben, die stärker von den Comics als von den Marvel Cinematic Universe-Filmen inspiriert sind.

Werbung

Dieser Skin wird durch verschiedene kosmetische Varianten unterstützt. Eine davon ist ein schwarz-goldenes Design, das an die Rüstung erinnert, die Tony Stark in der Comicserie „Invincible Iron Man“ von Kieron Gillen trägt. Eine andere Variante zeigt helle Panels, inspiriert von verschiedenen „getarnten“ Iron Man-Anzügen aus den Comics. Eine dritte Variante ist grün und silbern, was auf eine Verbindung zum Outfit von Doctor Doom hinweist.

Die Avatar-Skins basieren auf den Charakteren Jake und Neytiri aus „Avatar: The Way of the Water“. Jake erscheint in seiner Na’vi-Form, nachdem er seinen menschlichen Körper verlassen hat, um mit Neytiri eine Familie zu gründen. Er trägt immer noch Teile seiner Ausrüstung aus seiner Zeit als menschlicher Soldat. Neytiri trägt ein traditionelles Na’vi-Kostüm, wobei das Design für das Fortnite-Crossover anscheinend um einen Badeanzug ergänzt wurde, um die Menge an entblößter Haut zu reduzieren.

In diesem Beitrag geht es um die PSN-Störung von Fortnite und anderen Games.

Quelle: x.com via @HYPEX

Immer informiert? - Hol dir unseren Newsletter!