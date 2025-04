Fortnite: Jetzt Spitzhacken und Wraps im Item-Shop vor dem Kauf anprobieren!

Epic Games hat eine wichtige Änderung an Fortnite vorgenommen, die es Spielern ermöglicht, Spitzhacken und Umhüllungen direkt im Spind und im Item-Shop an ihren Charakteren zu betrachten. Dadurch wird die Abstimmung von Outfits deutlich erleichtert. Außerdem sorgt das Entwicklerstudio für Aufsehen, indem es eine bevorstehende Zusammenarbeit mit der beliebten Fernsehserie Adventure Time angedeutet hat.

Das aktuelle Update des Battle-Royale-Spiels bringt zudem Sabrina Carpenter als Teil der neuen Saison des Fortnite Festivals ins Spiel. Fans können eine Vielzahl von kosmetischen Gegenständen erwerben, darunter Skins, Spitzhacken und Rückenschmuck. Zusätzlich hat Epic Games zahlreiche Emotes und Jam-Tracks hinzugefügt, die ihre bekanntesten Songs präsentieren. Diese neuen Inhalte sind sowohl über den Festival-Pass als auch im Item-Shop verfügbar.

Cosmetics in Fortnite ausprobieren

Noch vor ihrer Veröffentlichung gab es Spekulationen darüber, wer der nächste Künstler des Fortnite Festivals sein würde, da sich die Figur Big Dill derzeit in einem Rap-Beef mit T-Pain befindet. Gleichzeitig kursierten Gerüchte, dass Daft Punk in Fortnite auftauchen könnte. In einem Reddit-Beitrag von Alphasilverhawk wurde darauf hingewiesen, dass Spieler nun endlich Spitzhacken und Umhüllungen direkt im Spind und im Item-Shop vorschauen können.

Bislang mussten sie dafür eine Partie starten oder den Kreativmodus nutzen, was oft mühsam war. Da viele Spieler Wert auf die optische Gestaltung ihres Charakters legen, war dies eine häufige Quelle der Frustration. Während Schuhe und Rückenschmuck schon lange in der Vorschau angezeigt werden konnten, war dies bisher nicht für Spitzhacken und Umhüllungen möglich – eine Änderung, die die Community begeistert aufgenommen hat. Einige Spieler freuen sich so sehr über die Neuerung, dass sie jetzt Stunden damit verbringen, neue Kombinationen zu erstellen.

Zusätzlich gibt es Gerüchte über eine neue Teenage Mutant Ninja Turtles-Zusammenarbeit, die Fortnite und Rocket League umfassen könnte. Angeblich sollen Skins für Krang, Casey Jones, Rocksteady und Bebop eingeführt werden. Leaks deuten außerdem darauf hin, dass Epic Games das kultige Turtle-Van veröffentlichen könnte.

