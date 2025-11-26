DailyGame
DailyGame - Gaming News - Fortnite down? – Login-Probleme legen Epic-Server lahm
Fortnite down? – Login-Probleme legen Epic-Server lahm

Fortnite ist down. Viele Spielerinnen und Spieler versuchen sich ins Spiel einzuwählen und scheitern bereits am Login-Schirm.

i Fortnite down? – Login-Probleme legen Epic-Server lahm
Artikel von Markus +

Fortnite ist wieder einmal down und diesmal betrifft es nicht nur das Battle Royale selbst, sondern gleich mehrere große Spiele aus dem Hause Epic Games. Spielerinnen und Spieler weltweit berichten seit dem Nachmittag, dass sie sich nicht mehr einloggen können, und Epic hat die Störung mittlerweile offiziell bestätigt.

Besonders unerfreulich ist der Ausfall in den USA. Dort sind viele wegen Thanksgiving daheim und würden gerne eine Runde Fortnite spielen. Entsprechend groß ist die Frustration in den sozialen Medien.

Fortnite, Rocket League und Fall Guys offline

Wie Epic mitteilt, kommt es aktuell zu „Login-Problemen“ in mehreren Services. Neben dem bekannten Online-Shooter Fortnite sind auch Rocket League und Fall Guys betroffen. In allen drei Spielen scheitert ein großer Teil der Spielerinnen und Spieler am Anmeldebildschirm und kommt gar nicht erst ins Hauptmenü.

Laut der Störungsseite AllesStörungen wurden bereits über hunderte Ausfälle pro Stunde gemeldet. Tendenz steigend. Da Fortnite eines der meistgespielten Games der Welt ist, könnte die tatsächliche Zahl deutlich höher liegen.

Keine geplante Downtime, Ursache noch unklar

Normalerweise sind Fortnite-Ausfälle vorhersehbar: Sie passieren häufig während der großen Kapitel-Events oder bevor ein neues Season-Update veröffentlicht wird. Dieses Mal jedoch scheint es sich um eine ungeplante technische Störung zu handeln.

Epic nennt bislang keine konkrete Ursache, arbeitet laut eigener Aussage aber bereits an einer Lösung.

Wann läuft Fortnite wieder?

Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Prognose, wann die Server wieder vollständig für alle online gehen. Da Epic jedoch schnell auf solche Probleme reagiert, könnte der Login innerhalb weniger Stunden stabilisiert werden.

