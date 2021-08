Final Fantasy 16 – In den “Most Wanted-Charts” (Japan) ganz oben!

Final Fantasy 16 wird das erste Spiel der Rollenspiel-Serie mit Erwachsenen-Bewertung sein. - (C) Square Enix

Auf welches Videospiele freuen sich die Japaner am meisten? Diese Frage beantworten wohl die Famitsu Most Wanted-Charts und dabei hat Final Fantasy 16 nun Tales of Arise überholt.

Es gibt auch eine weitere prominente Verschiebung. So ist Shin Megami Tensei 5 nun auf den dritten Platz gewandert, während Bayonetta 3 nur mehr auf den fünften Platz ist. Die Fortsetzung von The Legend of Zelda: Breath of the Wild schafft es dafür auf Platz 4.

Advertisment

Der Abstand zwischen Bayonetta 3 auf Platz 5 und Splatoon 3 auf Platz 6 ist jedoch groß, sodass das Kampfspiel-Adventure von Platinum Games die nächsten Wochen wohl nicht so schnell zurückfallen wird.

Final Fantasy 16 auf Platz 1 der Famitsu Most Wanted-Charts

Wie NintendoEverything berichtet, hat Final Fantasy 16 mit knappen Vorsprung auf Tales of Arise das wöchentliche Ranking vom 21. bis 28. Juli 2021 gewonnen.

Hier die Top 30 der Famitsu Most Wanted:

[PS5] Final Fantasy 16 – 811 Stimmen [PS4] Tales of Arise – 777 Stimmen [NSW] Shin Megami Tensei V – 631 Stimmen [NSW] Zelda: Breath of the Wild 2 – 622 Stimmen [NSW] Bayonetta 3 – 604 Stimmen [NSW] Splatoon 3 – 390 Stimmen [PS4] The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki – 318 Stimmen [PS5] Pragmata – 304 Stimmen [NSW] Pokemon Brilliant Diamond/Shining Pearl – 292 Stimmen [PS5] Gran Turismo 7 – 289 Stimmen [NSW] Ushiro – 260 Stimmen [NSW] Metroid Dread – 258 Stimmen [PS4] Super Robot Wars 30 – 249 Stimmen [PS4] Lost Judgment – 246 Stimmen [NSW] Super Robot Wars 30 – 241 Stimmen [NSW] Project Triangle Strategy – 231 Stimmen [PS5] Tales of Arise – 228 Stimmen [PS4] Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles – 198 Stimmen [PS4] Senran Nin Nin Ninja Taisen Neptun: Shoujo-tachi no Kyouen – 189 Stimmen [NSW] Pokemon Legends: Arceus – 159 Stimmen [PS4] Tsukihime: A Piece of Blue Glass Moon – 156 Stimmen [PS4] Far Cry 6 – 148 Stimmen [PS4] Elden Ring – 146 Stimmen [PS4] The Idolmaster: Starlit Season – 145 Stimmen [PS4] Anonymous;Code – 117 Stimmen [NSW] Anonymous;Code – 104 Stimmen [NSW] Monark – 101 Stimmen [PS5] Lost Judgment – 99 Stimmen [NSW] WarioWare: Get It Together! – 93 Stimmen [NSW] Tsukihime: A Piece of Blue Glass Moon – 92 Stimmen

Übrigens komplett neu auf der Liste ist WarioWare: Get It Together!, dass es zum ersten Mal in die Top 30 dieser Charts geschafft hat.