Tales of Arise – Neuer Charakter-Trailer zu Kisara enthüllt

Nachdem die ersten vier Charaktere von Tales of Arise in ihren eigenen Charakter-Trailer vorgestellt wurde, erhielt auch Kisara ihr persönliches Video. Kisara ist Teil der Dahnan-Armee und dient unter Dohalim. Da sie zu den stärksten Soldaten der Armee zählt genießt sie ein sehr hohes Ansehen. Im Kampf verwendet sie einen Hammer und ein großes Turmschild, um Attacken zu Blocken statt ihnen auszuweichen.

Kisara – Charaktervorstellung

Ursprüngliche Meldung vom 26.07.2021

Tales of Arise – Opening- und Charakter-Trailer geben neue Einblicke

Bandai Namco war im vergangenen Monat sehr aktiv und offen, wenn es um Neuigkeiten zu Tales of Arise ging. Neben einem neuen Opening-Trailer wurde auch das Gameplay in einem Video näher thematisiert. Doch war das noch nicht alles, denn die Charaktere Alphen, Shionne, Law und Rinwell bekamen ihre eigene Vorstellungsvideos spendiert. Nachfolgend findet ihr alles Wissenswerte über Tales of Arise, dass am 10. September eine weltweite Veröffentlichung für PC, Playstation 4 und 5, Xbox One und Xbox Series X|S feiert. In Japan wird die Konsolenversion des Spiels bereits am 9. September veröffentlicht.

Für den Opening-Trailer bekam Ufotable abermals die Ehre Teil des Projektes zu sein. Das Studio hat bereits an den früheren Opening-Videos der Tales of-Titel gearbeitet. Darüber hinaus war das Studio auch für die Videos von Code Vein oder God Eater 3 zuständig. Die japanische Rockband Kankaku Piero hat den Theme-Song “Hibana” für den neusten Ableger komponiert.

Opening-Trailer

Gameplay-Trailer

Rinwell – Charaktervorstellung

Im neusten Vorstellungsvideo von Tales of Arise lag der Fokus komplett auf der Magierin Rinwell. Sie ist eine geborene Dahnan-Magierin, die mit der seltenen Fähigkeit der Astralkünste gesegnet ist. Sie hat sich auf die elementare Magie spezialisiert, die eine erhöhte Vorbereitungszeit benötigt dann jedoch selbst entfernteste Gegner treffen kann. Rinwell ist immer mit ihrem treuen Begleiter Hootle anzutreffen. Gemeinsam kämpfen sie gegen die Renan-Unterdrückung.

Law – Charaktervorstellung

Der aus Dahna stammende Law schloss sich der Geheimpolizei von Rena an, um seine eigenen Ziele verfolgen zu können. Law ist ein Kampfsportler der nur so vor Energie strotzt. Dadurch reichen gezielte Schläge und seine schiere Kraft aus, um die Gegner mühelos zu überwältigen.

Shionne – Charaktervorstellung

Shionne ist mit ihrem Gewehr eine Fernkämpferin, die ebenfalls Astralkünste anwenden kann. Mit dieser Magie ist sie in der Lage die Wunden der Teammitglieder zu heilen, während sie im nächsten Moment tödliche Schüsse abgibt. Sie ist eine stolze und zugleich verfluchte junge Frau. Nach einer unerwarteten Begegnung mit Alphen schließt sie sich der Rebellion gegen Rena an.

Alphen – Charaktervorstellung

Alphen ist ein schneller und ausgewogener Schwertkämpfer mit zahlreichen unterschiedlichen Artes. Dadurch ist er in der Lage jede Nahkampfbegegnung für sich zu entscheiden. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht die Dahnaner zu befreien. Auf seiner Reise erwarten ihn viele Herausforderungen, die zuvor gemeistert werden wollen.

Der Release von Tales of Arise steht bereits vor der Haustür, wodurch wir euch unter anderem die Szenarioerklärung ans Herz legen können. Damit seid ihr bestes gewappnet und seid im Bilde um das Spiel zu starten.