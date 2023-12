Final Fantasy 16 Entwickler setzt auf zukünftiges Cloud-Gaming

Der Entwickler von Final Fantasy 16, Naoki Yoshida, hat kürzlich seine Gedanken zur Zukunft der Konsolenspiele geteilt. Yoshida träumt von einer Zukunft, in der Cloud-Gaming dominierend wird und es kaum noch Platz für Konsolenexklusivität gibt. Der japanische Entwickler wünscht sich, dass Spieler sich unter einer einzigen Plattform vereinen und ist der Überzeugung, dass die Ära der Hardware-Kriege wahrscheinlich in der kommenden Gaming-Generation enden wird.

In einem Interview mit einem taiwanesischen YouTube-Kanal, das von Genki_JPN übersetzt wurde, teilte der Entwickler von Final Fantasy 16 seinen Traum mit, Spiele zu erschaffen, die über Plattformen hinausgehen. Dabei prophezeite er, dass die Exklusivität von Plattformen innerhalb eines Jahrzehnts Geschichte sein wird. Yoshida denkt, dass in den nächsten 10 Jahren alles über die Cloud zugänglich sein wird und es keine Notwendigkeit mehr für verschiedene Plattformen geben wird.

Yoshi-P said as a developer he wants to make games that go beyond platforms!

He thought there was a good chance the console wars might end this generation, but said the pandemic delayed things and it will probably continue for one more generation. pic.twitter.com/CMglOAI6Bj

— Genki✨ (@Genki_JPN) December 23, 2023