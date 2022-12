Final Fantasy 1-6 “Pixel Remaster” für Nintendo Switch und PS4

Millionen Fans freuen sich auf Final Fantasy 16, dass endlich 2023 für PlayStation 5 (PS5) erscheinen wird. Anscheinend gibt es noch mehr Fantasy-Nachschub: die Final Fantasy Pixel Remaster-Serie erscheint möglicherweise bald für Nintendo Switch und Sony PlayStation 4 (PS4).

Die ESRB-Website hat die sechs Final Fantasy-Spiele bisher nur für den PC bewertet. Versionen für Switch und PS4 sind nun hinzugekommen. Mit der Altersbewertung kommt im Normalfall auch kurz darauf die offizielle Ankündigung, die es noch nicht gegeben hat. Doch die “große Enthüllung” dürfte wohl bald bevorstehen.

Einer der erfolgreichsten, aber auch ältesten Videospiele-Franchises der Welt: die Fantasy-Spielserie feiert am Sonntag, den 18. Dezember, ihr 35-jähriges Bestehen. Ein guter Tag für Ankündigungen, würden wir meinen.

Folgende Titel sind in der Pixel Remaster-Serie enthalten:

Wie Yoshinori Kitase, Brand Manager von Final Fantasy, zum ursprünglichen Release von Final Fantasy Pixel Remaster gesagt hat, gibt es mit jedem neuen Release eines Spiels die Nachfrage der Spieler nach den ersten Titeln. Auch der ursprüngliche Schöpfer der Final Fantasy-Serie, Hironobu Sakaguchi, gab letztes Jahr zum PC-Release seinen Kommentar ab: “Als ich an den Originalen arbeitete, hätte ich nicht gedacht, dass die Final Fantasy-Serie fast 35 Jahre später remastert werden würde.” (via VGC)

best final fantasy got ESRB rated for PC. Square Enix said it's coming next month https://t.co/AfyehH87h3 pic.twitter.com/eTL4oU4Ylh

— Wario64 (@Wario64) January 17, 2022