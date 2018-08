Ubisoft kündigte heute an, dass mit Dead Living Zombies am 28. August das dritte Far Cry 5 Post-Launch Abenteuer für Playstation 4, Xbox One-Gerätefamilie inklusive Xbox One X und PC erscheint.

Guy Marvel, der legendäre Filmdirektor aus Far Cry 5 kehrt mit diesem wahnwitzigen Zombie-Abenteuer zurück, das sieben einzigartige Karten umfasst. Dead Living Zombies kann eigenständig als DLC, als Teil des Far Cry 5-Season Passes, oder als Teil der der Gold Edition erworben werden.

Zombie-Abenteuer in Far Cry 5

Dead Living Zombies führt die Spieler mit Guy Marvel zusammen, während der D-Movie-Regisseur an seiner Vision einer große Zombie-Saga arbeitet. Die Maps wurden mit dem starken Far Cry Arcade Editor erstellt und führen die Spieler in sieben unterschiedliche Film-Szenarien, in denen sie auf Dächern, auf Farmen und in Militärbasen gegen Horden von Untoten kämpfen. Nach dem erfolgreichen Bezwingen jedes Szenarios, können die Spieler im Score-Attack-Modus antreten um eine 3-Sterne-Wertung zu erreichen und so neue Waffen für ihre Abenteuer in Hope County freizuschalten.

Alle Far Cry-Spieler erhalten außerdem neue Elemente für Far Cry Arcade, die es Ihnen erlauben noch mehr aus ihren eigenen Maps herauszuholen, darunter Skript-Werkzeuge und zerstörbare Objekte. Diese Ergänzungen und weitere Bauteile werden mit Titel-Update 10 verfügbar sein.

Erforsche die Welt von Far Cry 5 über Hope County hinaus

Der Post-Launch-Support für Far Cry 5 beinhaltet drei einzigartige Abenteuer – Hours of Darkness, Lost on Mars und Dead Living Zombies – und bietet Spielern die Möglichkeit, die Welt von Far Cry 5 auch über Hope County hinaus zu erforschen. Ein zusätzlicher Satz an Inhalten gibt Karten-Erstellern noch mehr Möglichkeiten, einzigartige Karten für Far Cry Arcade zu entwerfen. Die Abenteuer sind im Season Pass oder als eigenständige DLC-Käufe erhältlich, während neue Inhalte für Far Cry Arcade für alle Spieler bei zukünftigen Titel-Aktualisierungen kostenlos erhältlich sind.

Kauftipp:

Far Cry 5 - The Father's Calling Figur bei Amazon.de für EUR 55,97 bestellen

Erstmals in der Geschichte der Marke bietet Far Cry 5 den Spielern die vollständige Freiheit, sich in einem scheinbar beschaulichen, jedoch zutiefst verdorbenen Teil Amerikas frei zu bewegen. Als neuer Junior-Sheriff des fiktiven Hope County, Montana, erleben Spieler wie ihre Ankunft die bereits seit Jahren reifenden Pläne von Project at Eden’s Gate beschleunigt und die fanatische Weltuntergangs-Sekte dazu verleitet, Hope County endgültig gewaltsam zu übernehmen. Unter Belagerung und abgeschnitten vom Rest der Welt besteht die Aufgabe nun darin, ein Feuer des Widerstands zu entfachen, um die Gemeinde von Hope County zu befreien.