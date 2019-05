Eine erfreuliche Nachricht für einen europäischen Videospiele-Publisher: Ubisoft geht es gut, also finanziell. Der jüngste Finanzbericht (PDF) wies auf starke Umsätze von The Division 2 hin und kündigte gleichzeitig drei unangekündigte Titel an, die noch vor dem März 2020 erscheinen werden. Far Cry 5 war jedoch der bisher größte Erfolg für das Unternehmen.

Laut Ubisoft ist der Open-World-Ego-Shooter das „meistverkaufte Ubisoft-Spiel der aktuellen Generation. Kein Wunder, denn Far Cry 5 wurde in der ersten Woche fünf Millionen Mal verkauft und war einer der Bestseller bei Steam 2018.

Der Erfolgstitel von Ubisoft bekam eine eigenständige Fortsetzung des Spiels, das Anfang dieses Jahres mit Far Cry New Dawn veröffentlicht wurde. Obwohl die kritische und kommerzielle Resonanz nicht so stark war, debütierte es dennoch an der Spitze der 10 meistverkauften Spiele in Europa und schlug Titel wie Metro Exodus und Red Dead Redemption 2.