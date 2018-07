Codemasters veröffentliche heute eine Liste mit allen Classic Cars zu F1 2018, dem offiziellen Videospiel der 2018 FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP.

Die sechs neuen ikonischen Boliden der 1970er und 1980er können im neuen Trailer und auf den Artworks angeschaut werden. Damit wird es mit den bereits im letzten Jahr verfügbaren Classic Cars und den angekündigten 2009 Brawn BGP-001 und 2003 Williams FW25 insgesamt 20 Classic Cars in F1 2018 geben.

Mit den neuen Boliden kommen unter anderem das WM-Siegerauto von 1976 dazu, der McLaren M23D von James Hunt. Außerdem dabei der Ferrari 312 T2 von Niki Lauda. Beide Fahrzeuge waren schon im Film „Rush“ (2013) zu sehen und befinden sich in guter Gesellschaft wieder mit den WM-Siegern von Lotus: Emerson Fittipaldi’s 1972 Lotus und Mario Andretti’s 1978 Lotus 79. Außerdem mit dabei der 1979 Ferrari 312 T4, welcher von Jody Scheckter pilotiert wurde als er seinen Teamkollegen Gilles Villeneuve schlagen konnte und der 1982er McLaren Mp4/1B, gefahren von John Watson und Niki Lauda.

Classic Cars von 2017 mitdabei!

Zusätzlich zu den sechs historischen Autos der 1970er und 1980er gibt Codemasters bekannt, dass alle 12 Classic Cars von F1 2017 auch in diesem Spiel enthalten sein werden. Das Line-Up wird mit den beiden Classic Cars der 2000er (2009 Brawn BGP-001 und 2003 William FW25) komplettiert. Beide Boliden gibt es exklusiv in der zur Veröffentlichung verfügbaren F1 2018 Headline Edition.

„Wir sind sehr froh darüber 20 Classic Cars in F1 2018 zu haben“ so Lee Mather, Game Director, F1 2018 „Die Classic Cars waren im letzten Jahr sehr beliebt und so wollten wir den Spielern in diesem Jahr eine noch größere Auswahl geben. Die Classic Cars der 70er und 80er bringen eine ganz neue Herausforderung mit sich im Vergleich zu den neuen Boliden. Ihr Aussehen und der Sound sind unglaublich.“

Zusätzlich zu den 20 Classic Cars wird es in F1 2018 alle offiziellen Teams, Fahrer und Rennstrecken der Saison 2018 geben. Mit dabei der Circuit Paul Ricard und der wiederkehrende Hockenheimring. Das Spiel fordert den Spieler mit dem Slogan „Make Headlines“ heraus dem umfassendsten Karriere-Modus aller Zeiten zu erleben. Der Welt der Formel 1 so nah wie nie zuvor sein und den Ruf auf und neben der Strecke aufbauen.

Die F1 2018 – Headline Edition ist ab sofort bei teilnehmenden Händlern vorbestellbar und erscheint am 24. August weltweit für das PlayStation 4 Computer Entertainment System, die Xbox One-Gerätefamilie inklusive der Xbox One X und für Windows PC.

Kauftipp:

F1 2018 Headline Edition [PC] [PEGI-AT] bei Amazon.de für EUR 49,99 bestellen

NEW CLASSIC CARS:

1970s and Early 1980s:

1972 Lotus 72D

1976 Ferrari 312 T2

1976 McLaren M23D

1978 Lotus 79

1979 Ferrari 312 T4

1982 McLaren MP4/1B

Returning from F1 2017

2010 Red Bull RB6

2008 McLaren MP4-23

2007 Ferrari F 2007

2006 Renault R26

2004 Ferrari F2004

2002 Ferrari F2002

1998 McLaren MP4-13

1996 Williams FW18

1995 Ferrari 412T2

1992 Williams FW14

1991 McLaren MP4/6

1988 McLaren MP4/4

2 New ‘Tier 1’ Classic Cars*:

2009 Brawn BGP-001

2003 Williams FW25

* Beide Boliden sind exklusiver DLC-Content für Vorbesteller der Day1 “Headline Edition”. Digital oder Physisch (Der DLC ist nach 60 Tagen verfügbar).