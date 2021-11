F1 2021: Neue “After the Apex”-Episode enthüllte Ingame-Gegenstände von Daniel Ricciardo

F1 2021 © Codemasters, EA SPORTS

Codemasters und Electronic Arts haben heute neue von McLaren Formula 1-Fahrer Daniel Ricciardo entworfene Ingame-Gegenstände für F1 2021 veröffentlicht, die in den My Team- und Online-Modi verfügbar sind.

In „After the Apex“ schlüpft Daniel in die Rolle des Creative Directors und entwirft einen exklusiven Rennanzug, einen Helm und eine Lackierung, die ab heute im Spiel erhältlich sind.

Im kostenlosen Bereich des Podium Pass (erhältlich im Rahmen der Podium Pass-Serie 3 bis zum 12. Januar 2021) können F1 2021-Spieler den Inhalt durch EP freischalten, indem sie verschiedene Modi und Herausforderungen spielen. George Russell von Williams hat zudem eine Reihe von Gegenständen für die 30 Ebenen mit Zusatzinhalten von Serie 3 entworfen.

„Wir haben die Arbeit mit Daniel sehr genossen – zu sehen, wie seine Kreativität zum Leben erwacht”, so Paul Jeal, F1 Senior Franchise Director bei Codemasters. “Unsere Spieler können ab heute Gegenstände freischalten, die von George Russell entworfen wurden, und ich bin mir sicher, dass wir sie schon bald regelmäßig in Online-Rennen sehen werden.”

F1 2021, das offizielle Spiel zur FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP bietet mehrere neue Highlights, darunter den spannenden Story-Modus „Braking Point“, den erweiterten Karrieremodus, der es zwei Spielern ermöglicht, gemeinsam Rennen zu fahren und den Echtsaison-Start mit der Möglichkeit, zu einem beliebigen Zeitpunkt in die Meisterschaft einzusteigen, wobei die Echtwelt-Fahrer- und Konstrukteurswertungen zeitlich passend übernommen werden.

Das Rennspiel von Codemasters ist für PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One und Windows PC (Steam) verfügbar.