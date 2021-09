Eternals werden einen “sehr großen Einfluss” auf das MCU haben

Eternals - (C) Marvel Studios

Wie Eternals-Regisseurin Chloé Zhao in einen Interview sagte, wird der kommende Film einen “sehr großen Einfluss” auf die Zukunft des Marvel Cinematic Universe haben.

Gegenüber Total Film (via Gamesradar) deutete die chinesische Filmregisseurin an, dass der kommende Marvel-Blockbuster ein ziemliches Schwergewicht in puncto Zukunft des MCU sein wird. Eternals erzählt die Geschichte einer Rasse unsterblicher Wesen mit übermenschlichen Kräften, die seit Tausenden von Jahren heimlich auf der Erde gekommen sind.

Zhao merkt aber auch an, dass der Film in sich geschlossen sein wird.

“Ich denke, wir stehen als Film mit Sicherheit allein”, so die Oscar-prämierte Filmemacherin, bevor sie näher auf die Auswirkung auf das MCU einging. “Aber ich denke, wir werden einen sehr großen Einfluss auf die Zukunft des MCU haben, was in diesem Film passiert.”

Natürlich werben auch die Darsteller für den Film, der am 3. November 2021 exklusiv in die Kinos kommt. Salma Hayek, die die Rolle von Ajak spielt, bezeichnete Eternals als “völlig bahnbrechend”. Game of Thrones’ Jon Snow-Darsteller Kit Harington hofft, dass es nur die “Spitze des Eisbergs” für seinen Charakter sein könnte. Er wünscht sich also auch weitere Auftritte des Black Knight.

Kit Harington als Black Knight: Sind noch mehr Auftritte geplant?

Bisher ist bekannt das Harington Dane Whitman aka The Black Knight in Eternals spielen wird. Wie Kevin Feige von den Marvel Studios verraten hat, wird er mehr Auftritte bekommen, als bisherige Eternals-Kinotrailer vermuten ließen.

Wann startet Eternals auf Disney+?

Derzeit gibt es noch keine offizielle Ankündigung. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, ein weiterer Phase 4-Film, startete bereits am 3. September in den Kinos und wird 45 Tage später bei Disney+ eintreffen. Ob diese 45 Tage auch bei Eternals zutreffen ist nicht bekannt.

Marvel Studios Eternals startet am 3. November 2021 in den heimischen Kinos.