Michael Weingärtner Michael schreibt seit 2017 leidenschaftlich über Games, Filme und Serien. Als Level-40-Konsolero bringt er nicht nur jahrelange Spielerfahrung mit, sondern auch ein geschultes Auge für Storytelling und Charakterentwicklung. Seine Spezialisierung liegt in der Analyse von Blockbustern, Streaming-Highlights und Gaming-Franchises, wobei er tief in die Lore von Star Wars und Dungeons & Dragons eintaucht. Mit Humor, Fachwissen und einem klaren Blick für Details liefert Michael spannende Einblicke für alle, die Unterhaltung lieben.
Gegen Ende eines jeden Jahres ist es Zeit, innezuhalten – und genau das tun Ari und Michi in der finalen 2025 Episode des DailyGame Podcasts. Das Finale des Videospieljahres 2025 steht vor der Tür, und die beiden blicken gemeinsam auf ein außergewöhnlich dichtes und überraschendes Gaming-Jahr zurück.
Wo findet man den Podcast von DailyGame, den Gaming-Podcast aus Österreich?
