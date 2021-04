Einstieg in die Gaming-Branche: Games Career Day Bavaria am 15. April

Am Donnerstag, den 15. April 2021, findet von 14:00 bis 17:00 Uhr der Games Career Day Bavaria statt, zu dem der Games Bavaria Munich e.V. und Games/Bavaria herzlich einladen. Der Karrieretag richtet sich an alle Jobsuchenden sowie an jeden, der auf der Suche nach Kontakten in der Branche ist, sich Tipps für den Lebenslauf oder das eigene Portfolio holen oder direkt bei einer der 14 anwesenden Firmen vorstellig werden möchte, denn alle teilnehmenden Aussteller haben aktuell offene Stellen ausgeschrieben.

Der Games Career Day Bavaria richtet sich an Jobsuchende, Neu- und Quereinsteigende von Junior- bis Lead-Positionen. Alle, die Kontakte in die Branche suchen, sich Tipps für ihren Lebenslauf oder ihr Portfolio holen wollen oder sich direkt bewerben möchten, sind herzlich eingeladen, denn bei allen der 14 anwesenden Firmen aus Bayern gibt es offene Stellenangebote.

Die Tickets für Interessierte kosten 9 Euro über Eventbrite und der Link zum Online-Tool MeetAnyway, auf dem der Career Day stattfindet, wird nach der Anmeldung auf Eventbrite an die Teilnehmenden verschickt. Zur Anmeldung geht es direkt hier.

Interessierte sollten die Tage bis zum Event nutzen, um ihrem Lebenslauf und ihrem Portfolio den letzten Schliff zu verleihen, da die Unterlagen direkt besprochen werden können.

Jobsuchende können sich nach der Begrüßung direkt mit Angestellten der 14 bayerischen Firmen unterhalten. Unter anderem aus den Bereichen Art, Business Development, Producing und Programming sind Expertinnen und Experten der Unternehmen auf unterschiedlichen Karrierestufen bis hin zu Gründenden und Geschäftsführenden anwesend. Jobsuchende können offene Stellenanzeigen einsehen, direkt ihre Bewerbungsunterlagen abgeben oder über ihren Lebenslauf und ihr Portfolio sprechen, um sich wichtige Tipps einzuholen.

„Der von Games/Bavaria und dem Games Bavaria Munich ausgerichtete Career Day hat sich in den letzten Jahren zu einem wichtigen Event für die bayerische Branche und ihren Nachwuchs entwickelt. Wir freuen uns sehr, dass wir das Konzept auf die rein digitale Ebene verlagern konnten und somit eine einzigartige Gelegenheit für alle bayerischen Gamesunternehmen und interessierte Bewerber bieten, miteinander ins Gespräch zu kommen.” Philipp Krämer, Games Bavaria Munich e.V. „Wir freuen uns, mit dem Games Career Day Bavaria Bewerbenden an ganz unterschiedlichen Punkten in ihrer Karriere eine Plattform bieten zu können, um mit bayerischen Gamesfirmen in Kontakt zu treten. Es bietet sich einem nicht oft die Möglichkeit an einem Tag mit 14 Firmen in Kontakt zu treten. Ein toller Mehrwert für die Jobsuchenden sind zudem die kleinen Workshops und Talks sowie die Möglichkeit, den eigenen CV oder das eigene Portfolio von Expertinnen und Experten aus der Branche reviewen zu lassen.” Lena Fischer, Project Lead Games, Games/Bavaria

Im Programm sind bis jetzt außerdem die folgenden Talks und Workshops:

14:15 – 15:00 und 16:00 – 16:45

Talk: Richtig Bewerben in der Gamesbranche

Seit vielen Jahren sichtet Matthias Rudy bei CipSoft Bewerbungsunterlagen. In letzter Zeit ist ihm dabei eine steigende Anzahl an unnötigen Fehlern und vermeidbaren Dummheiten aufgefallen. Dieser Vortrag wird euch vermitteln, was aus der Sicht eines Spieleentwicklers eine gute Bewerbung ausmacht und welchen Quatsch ihr lieber sein lassen solltet. Darüber hinaus habt ihr die Möglichkeit, euch Feedback zu euren Lebensläufen einzuholen.

15:00 – 15:30

Workshop: Was macht ein gutes Art-Portfolio aus?

Cem Erdalan von Mimimi Games bespricht in diesem Workshop eure Art Portfolios in einer kleinen Gruppe von maximal 15 Personen. Anhand eurer Portfolios geht ihr Dos and Don’ts durch und erhaltet wertvolles Feedback für eure nächste Bewerbung. Wir laden euch herzlich ein, eure Art Portfolios in dieser kleinen, konstruktiven Runde zu teilen.

Auf dem Career Day treffen Jobsuchende die folgenden Game Development Firmen: