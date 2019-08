DOOM war eine Rückkehr zur Form für das dämonentötende Franchise und eine der größten Überraschungen 2016, wenn nicht sogar für diese aktuelle Generation. Aber jetzt, da DOOM die Erwartungen übertroffen hat, ist das Follow-up von Developer ID Software, DOOM Eternal, weitaus wichtiger.

Glücklicherweise wird DOOM Eternal laut Executive Producer Marty Stratton eine umfangreiche Kampagne zum Abschluss anbieten. Er sagt, dass die Fortsetzung Spieler zwischen 18 und 22 Stunden dauern sollte, um den Hauptstory-Modus zu beenden. Ziemlich lange für einen Ego-Shooter.

Diese Abweichung in der Fertigstellungszeit hängt wahrscheinlich davon ab, wie viel Entdeckungs- und Sammeljagd DOOM Eternal-Spieler machen möchten. Im Spiel 2016 hat id jedes Level mit einer Menge versteckter Bereiche und Gegenstände gefüllt und den Spielern auf intelligente Weise die Möglichkeit gegeben, diese zu finden, ohne offen auf etwas hinzuweisen. Nachdem das Chaos der Auseinandersetzung mit einem Schwarm Dämonen vorbei war, war es eine nette Abwechslung, um dann ein wenig Plattformarbeit und Rätsellösungen zu versuchen.

Zum Vergleich: DOOM brauchte für die Fertigstellung eines durchschnittlichen Spielers mehr als 10 Stunden. Es scheint also, als ob der Nachfolger umfangreicher sein wird als sein Vorgänger. DOOM hatte keineswegs das Gefühl, es sei kurz oder inhaltsarm. Dies spricht eher für die Art von Paket, das id Software in diesem Jahr für Spieler zusammenstellt.

Neuer Multiplayermodus namens Battlemode

Es gibt auch einen neuen asymmetrischen Mehrspielermodus namens Battlemode, in dem zwei Spieler die Kontrolle über Dämonen übernehmen und versuchen, einen einzelnen, vom Spieler kontrollierten Doom-Slayer zu besiegen. Und dies zusätzlich zu der Standardauswahl an Multiplayer-Modi, die DOOM 2016 anbietet, und der Nachfolger wird vermutlich darauf aufbauen.

Alles in allem klingt es so, als ob der Ego-Shooter Spielern mit unterschiedlichen Vorlieben viel zu bieten hat. Am aufregendsten ist jedoch die Tatsache, dass die Kampagne fast doppelt so lang ist, sodass die Spieler mehr Zeit haben, dämonische Horden auf der Erde und auf dem Mars zu töten, und wer weiß wo anders.

DOOM Eternal wird am 22. November 2019 für PC, PS4, Stadia und Xbox One veröffentlicht.