DokeV ist ein Action-Adventure von den Black Desert Online-Entwicklern

Wenige Titel haben bei der Opening Night Live so polarisiert wie der neuste Titel von Pearl Abyss. Wir sprechen hier von DokeV, einem Open-World Action-Adventure mit sammelbaren Kreaturen. Viele wussten zu beginn nicht wo sie das Spiel einordnen könnten und haben es mit Pokémon verglichen. Doch der Trailer zeigt deutlich dass sich das Spiel nicht vor dem Franchise verstecken muss und etwas komplett eigenständiges ist.

Kein MMO aber trotzdem mit Koop-Elementen

Das Spiel wurde zunächst als MMO-Titel angekündigt, doch damit waren die Entwickler nicht zufrieden. Daraufhin kehrten sie dem MMO-Setting den Rücken zu und wandelten das Spiel in ein Einzelspieler Erlebnis um, bei dem kooperative Multiplayer-Elemente enthalten sein werden.

DokeV mit einer farbenfrohen und charmanten Welt

Der Trailer selbst zeigt zunächst einige Kinder die in verschiedenen, liebevoll gestalteten, Stadtteilen zusammen interagieren. Nach und nach wird die Größe der Stadt präsentiert in denen dann auch Kämpfe ausgetragen werden. In diesen Kämpfen seid ihr in der Lage eure bislang gesammelten Monster, namens “Dokebi” zu rufen und gemeinsam mit ihnen den Gegner zu Strecke bringen. Die Kämpfe finden nicht nur auf der Erde statt, sondern verlagern sich oftmals in die Vertikale, wodurch andere Fähigkeiten einsetzbar sind.

Geschichtlich spielt DokeV in einer Welt, in der die künstliche Intelligenz der tägliche Begleiter des Menschen geworden ist. Die Androiden werden vom Konzern “The Company” angefertigt, doch in Wahrheit werden dafür lediglich Dokebis gefangen, damit ihnen ein KI-Chip eingepflanzt wird. Euer Charakter enthüllt diese Schreckenstat und macht es sich selbst zur Aufgabe die Dokebis zu befreien.

DokeV befindet sich bereits seit Ende 2019 in Entwicklung, doch gab es seither keine weiteren Neuigkeiten und es wurde sehr still um dieses besondere Spiel. Speziell auch, ob wir mit einer Veröffentlichung im Westen rechnen können.

Doch das warten hat sich gelohnt und durch den bunten sowie farbenfrohen Trailer können wir nun mit Gewissheit sagen, dass DokeV für PC, PlayStation 4 und 5 sowie Xbox One und Xbox Series X|S global erscheint. Ein Veröffentlichungstermin wurde hierzu jedoch noch nicht bekanntgegeben.