Die Kack & Sachgeschichten der Podcast mit Klugschiss

Kommt ein Alien auf die Erde und wundert sich was denn die Kack & Sachgeschichten sind. Ob dieser Podcast die Menschheit vernünftig repräsentiert ist fraglich. Selbst ob er die Zuhörer unterhält, lässt sich nicht immer zu Einhundert Prozent sagen. Denn hier wird ein Balance Akt geschaffen, zwischen wirklich seriös recherchiertem Fachwissen und den bierseeligen Ergüssen dreier Hamburger Meidienschaffenden und Geeks.

Kack & Sachgeschichten die Basics

Seit 2016 sitzen hier drei (grundsätzlich gebildete) Fachleute aus der Filmstudien Riege beisammen an einem Tisch und diskutieren. Bei den Kack & Sachgeschichten ist kaum ein Thema Tabu, solange es die Popkultur in einer Form bereichert hat. Ob diese Form nun künstlerisch wertvoll oder jenseits der Absurdität ist, ist völlig egal. Jedes neue Topic wird zunächst ernst und sachlich zerlegt. So beginnen die meisten Episoden mit dem Satz „Kommt ein Alien auf die Erde und hat keine Ahnung worüber wir heute sprechen…“

Mit der Betonung auf Eigenrecherche werden selbst Dinge wie die möglichen psychischen Störungen von Darth Vader, sachlich und faktisch analysiert. Die Überlebensstrategien für eine mögliche Apokalypse oder auch welchen Berufen Comic Helden nachgehen könnten, wenn das Geschäft mal wieder nicht so laufen sollte. Es werden teilweise sogar hoch spannende Gedankenexperimente durchgesponnen und regen zum Nachdenken an.

Es wären aber nicht die Kack & Sachgeschichten, wenn nicht auch wildeste Suff-Theorien in den Raum geworfen würden. Wie Obelix das Crack-Baby oder was das Schweinchen Babe mit dem dritten Reich zu tun habe. Denn in den Episoden ist Bier ein Dauergast und sorgt entsprechend dafür, dass die Jungs an den Mikros zu jeder Zeit authentisch und ehrlich bleiben. Wenngleich sie sich damit nicht immer Freunde machen, wenn mal wieder jemand ins Mikro rülpst.

Der Moderator: Fred

Show Host und Moderator der Folgen, ebenso wie der Mann für Ton und Technik, ist Fred Hilke. Der ursprüngliche Baden-Württemberger versucht nicht nur jede Begegnung mit Aliens zu meiden aus einer realen Phobie heraus, sondern vergeblich in erster Linie die beiden Anderen Kackis auf Kurs zu halten. Denn Abschweifungen sind hier Programm.

Bewaffnet mit einer Ukulele, einem Herz für Star Trek und einer schier endlosen Faszination für Körperfunktionen, ist Fred quasi der Kopf der Kack & Sachgeschichten. Und nicht gerade selten schallt es aus seiner Ecke „Ich hasse euch ihr verdammten >füge hier beliebige Beleidigung ein<!“ weil die beiden Anderen das Thema mal wieder crashen.

Die Axt im Wald: Richard

Richard Hansen kommt ursprünglich aus dem Berliner Raum und wenn es etwas gibt, dass Berliner gut können, dann ist das ungefiltert Dinge labern. Dabei wird schon mal völlig drauf los gemäht bis alles liegt. Fans, Menschengruppen und auch ganze Fangemeinden werden in einem Nebensatz durch den Kakao gezogen und das völlig kompromisslos. Ja sogar sich selbst zieht er gerne durch jede noch so angebotene Furche.

Als Fachmann für Comics und ehemaliger Filmkritiker, ist es quasi seine Domäne Kritik zu üben wo sie verdient ist. Dabei kann er schon sehr unbeugsam sein und wenn ihm ein Film oder Game mal auf die Nerven geht, kann er in seinem Rage Mode schon mal ordentlich austeilen. Dabei muss man den eigentlichen Strahlemann der Kack & Sachgeschichten aber auch mal ausbremsen. Sonst platzt ihm noch die Hutschnur wenn man Fortnite erwähnt.

Der menschliche Schachtelsatz: Tobi

Der Mann der in zwei Sätzen absolut Alles erklären kann, heißt hier Tobi Aengenheyster. Das gelingt aber in erster Linie daran, dass zwei Sätze bei ihm in etwa die Länge dieses Artikels haben. Das zieht die Folgen nicht zwingend in die Länge, denn dafür spricht der liebe Tobi in achtfacher Geschwindigkeit. Manchmal hat man bei ihm das Gefühl, dass er die eigentliche gute Seele der Kack & Sachgeschichten ist, da er gerne auch Außenseiter Filme als „gar nicht so schlecht“ in sein Herz schließt.

Der Schein kann aber trügen. Wenn es ihm nämlich mal langt, scheut er nicht zurück Richard zum dreißigsten Mal im selben Satz zu unterbrechen um seinem Hass Luft zu lassen. Ungewöhnlich sind an ihm allerdings seine Spezialgebiete. Mit dem Hintergrundwissen eines Katholischen Internats und einer diplomierten Psychologin als Lebensgefährtin, liefert er oft spannende (sogar fundierte) Analysen und abstruse Einblicke.

Die Kack & Sachgeschichten als Imperium

Neben den drei Gründungsmitgliedern und dem „Kern“ der Kack & Sachgeschichten. Gibt es noch eine weitere Delegation im schönen Baden-Württemberg. Zwei alte Schulkollegen von Fred werden als die Science Crew zum Einsatz gebeten, wenn es um futuristische Technologien und SciFi Themen geht. Fab und Andi kümmern sich um den harten Tobak aber auch um die harten Getränke. Hier wird es mit zunehmendem Schnapskonsum auch deutlich ausschweifender in den Diskussionen.

Die Kack & Sachgeschichten, oder auch liebevoll Kackis genannt, haben mittlerweile durchaus eine Reichweite erlangt. Wo Anfangs noch Gäste aus dem Freundeskreis oder auch befreundeten Podcasts geladen wurden für Crossover Episoden, sind nun auch schon Promis wie Dag von der Band SDP oder auch Evil Jared Hasselhoff von der Bloodhound Gang zu Gast gewesen, um lustig mitzudiskutieren.

Die Fans der Kack & Sachgeschichten sind Teil der Show

In den nun 5 Jahren seit Entstehen der ersten Episode, konnten die drei Jungs sich eine große Fanbase und durchaus Erfolg verdienen. Vermutlich liegt das zum Teil an ihrer authentischen Art aber auch an ihrer Nähe zu Fans. Jede Fanzuschrift wird gelesen, viele sogar direkt beantwortet und manche direkt in den Episoden vorgelesen und live reflektiert. Denn jedes Feedback ist erwünscht und Widerspruch zeigt nur dass man auch nachgedacht hat.

Kaum etwas wird so oft betont, wie das Hinterfragen von Informationen. Nicht nur weil die Kackis sich dessen bewusst sind, dass sie hier nur als Laien zu gewissen Themen plaudern, sondern weil sie tatsächlich wissen wollen, wie die Fakten lauten, falls jemand sie mal korrigiert. Das macht die Jungs sehr nahbar und vermutlich auch aus diesem Grund bislang in ihrer Community ungebrochen beliebt.

Der Premiumkanal der Kack & Sachgeschichten

Hier passiert der wahre „SHIT“. Der Premium Kanal der Kack & Sachgeschichten ist über den Crowdfunding Dienst Steady zu abonnieren. Um gerade mal 3 Euro im Monat kann man dort bereits Zugang zu exklusiven Episoden erhalten. Wer sich denkt, dass der reguläre Feed auf Spotify, YouTube oder der Webseite bereits ungefiltert sei, soll sich noch wundern. In den Premium Episoden geht es teilweise wirklich hart in die wildesten Themen und sogar schon Mal privat hinter die Kulissen.

Von einem Quiz-Format mit dem Namen Stuhl-Probe, über Alltagsthemen bei Schrott und die Welt bis hin zu einem Deep Dive in das Leben und Wirken berühmter Persönlichkeiten in Bio-Shit. Diese Folgen sind teilweise wirklich starke Stücke. Besonders in den Skepshiz Folgen erfährt man in sehr detaillierter Recherche woran Verschwörungstheorethiker zum Beispiel der Flat Earth Society glauben. Und da raucht einem der Kopf danach.

Lehrreich aber nichts für schwache Nerven

Von wirklich unnützem Wissen und funny Sidefacts zu Filmen, Games und fiktiven Figuren. Bis hin zu fundiertem Hintergrundwissen aus Geschichte, Wissenschaft und Technik ist in diesem Podcast so viel Zeug verpackt. Man muss selbst entscheiden welche Informationen man behalten, welche man mit einem Lachen abnicken und welche man unbedingt wieder verdrängen sollte.

Alles in Allem jedoch, sind die Kack & Sachgeschichten einer der unterhaltsamsten Podcasts zu Popkultur im deutschsprachigen Raum. Ob man nun jede Episode von Folge 1 durch suchtet, oder sich die Themen heraus pickt welche einen wirklich beschäftigen. Es ist eigentlich immer etwas dabei. Manchmal erwischt man sich aber auch dabei, gespannt bei einem Thema zuzuhören, von dem man eigentlich kaum etwas erwartet hatte.