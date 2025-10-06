Die besten Fähigkeiten, die du in Ghost of Yotei zuerst freischalten solltest

Tim RantzauTim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Konzentriere dich zu Beginn auf den Kern-Fähigkeitenbaum, ergänzt durch ausgewählte Nahkampf- und Onryo-Fähigkeiten. Diese Kombination bietet dir maximale Kontrolle, Überlebensfähigkeit und taktische Tiefe für Atsus frühe Spielphase.

Welche Fähigkeitenbäume gibt es in Ghost of Yotei?

Fähigkeitenbaum Fokusbereich Empfohlene Priorität Kern Ausweichen, Parieren, Bewegung, Grundlagen Hoch Nahkampf Waffenbeherrschung, Kombos, Konter Mittel Onryo Heimlichkeit, Schattenangriffe Mittel Rache Reiten, Spezialaktionen, Gegenangriffe Niedrig Wolf Begleitersteuerung, Synergien Niedrig

Kernfähigkeiten – Fundament für alle Spielstile

Diese Fähigkeiten bilden das solide Fundament für jeden Spielstil, da sie deine Reaktionsfähigkeit, Mobilität und Überlebenschancen in jeder Situation verbessern. Egal, ob du einen offensiven Kampf bevorzugst oder einen heimlichen Ansatz wählst, diese Kernkompetenzen sind universell nützlich.

Um deine Effektivität schnell zu steigern, solltest du zunächst die folgenden empfohlenen Kern-Fähigkeiten freischalten:

Beginne mit dem perfekten Ausweichen, das bei präzisem Timing deine Angreifer verlangsamt. Diese Fähigkeit ist ideal, um Konterangriffe einzuleiten und den Raum um dich zu kontrollieren. Ergänzend dazu ist das Erweitern des Parierfensters äußerst wertvoll, da es deine Reaktionszeit beim Blocken erhöht, was besonders im Kampf gegen schnelle und aggressive Gegner entscheidend sein kann.

Für einen flüssigen und dynamischen Kampffluss ist der Sprintangriff unverzichtbar, da er dir erlaubt, direkt aus der Bewegung heraus in den Nahkampf überzugehen. Um auch in der Erkundung und Bewegung dominant zu sein, investiere in die erhöhte Klettertempo. Sie verbessert deine Fluchtmöglichkeiten und vertikale Mobilität erheblich, was besonders für das Erreichen versteckter Schreine wichtig ist. Zuletzt sorgt eine beschleunigte Ausdauerregeneration dafür, dass du längere Angriffskombos durchhalten und mehr Ausweichmanöver ohne erzwungene Pausen ausführen kannst.

Nahkampffähigkeiten – Für aggressive Spielweise

