Death Stranding für PC: Gleichzeitiger Start im Epic- und Steam-Store

Während Death Stranding ursprünglich als exklusives PS4-Produkt angekündigt wurde, wurde kürzlich angekündigt, dass es später über 505 Studios auf dem PC veröffentlicht wird. In einem Beitrag auf der Steam-Seite von Death Stranding machte das Community-Management des Spiels geltend, dass der Titel, wenn er auf dem PC kommt, gleichzeitig auf Steam und im Epic Games Store veröffentlicht wird.

Als die Nachrichten über die Veröffentlichung von Death Strandings PC-Version zum ersten Mal fielen, kursierten schnell Gerüchte, dass es sich um einen exklusiven Epic Games Store-Titel handle. Viele PC-Fans befürchteten, dass die aggressive Taktik von Epic Games zur Sicherung der Zeitexklusivität für neue Spiele auf den neuesten Titel von Kojima Productions ausgeweitet werden könnte. Kurz nachdem 505 Studios für die Veröffentlichung von Death Stranding auf dem PC verantwortlich gemacht worden war, bestätigten sie jedoch, dass es für keinen Online-Shop Exklusivitätsangebote geben werde.

Exciting news! @Kojima_Hideo’s Death Stranding is available to pre-order on PC now.

Coming Summer 2020, #DeathStranding will launch simultaneously on Steam & the Epic Games Store.

Steam – https://t.co/1CjnZdmzay

Epic Games Store – https://t.co/ArNRpYABMr #DeathStrandingPC pic.twitter.com/jHLrwOKWLs

— 505 Games (@505_Games) November 8, 2019