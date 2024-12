Dead Space 4: Warum Fans jetzt enttäuscht sein sollten

Nach dem Remake des ersten Dead Space-Spiels (bei uns im Test eine klare 10/10) hatten sich viele Fans Hoffnungen auf ein Dead Space 4-Horror-Abenteuer gemacht. Es wurde sogar kürzlich bei EA vorgestellt, aber der US-amerikanische Videospiele-Publisher lehnte ab!

Viele Fans haben es sich schon lange gewünscht: eine Fortsetzung der beliebten Dead Space-Reihe. Doch die jüngsten Berichte machen klar, dass Dead Space 4 wohl nicht das wird, was du dir erhofft hast.

Warum kommt kein neues Dead Space?

Die Antwort ist simpel, wenn auch frustrierend: Verkaufszahlen und Prioritäten. Obwohl das Remake gut ankam, hat es wohl nicht die Verkaufszahlen erreicht, die für EA eine Fortsetzung rechtfertigen würden. Stattdessen möchte der Publisher offenbar neue Franchises und Live-Service-Spiele in den Vordergrund stellen.

„Die Branche befindet sich derzeit in einer seltsamen Lage“, so Christopher Stone im Interview mit Dan Allen Gaming. „Die Leute zögern wirklich, Risiken einzugehen, also muss man es, wissen Sie, mit Vorsicht genießen. Wer weiß, vielleicht eines Tages. Ich glaube, wir würden es alle gerne tun.“

Wie reagieren die Fans? Die Community ist gespalten. Viele sind enttäuscht und machen ihrer Frustration in Foren und sozialen Medien Luft. Einige hoffen noch, dass EA die Meinung ändert, wenn der Wunsch nach einem neuen Teil laut genug wird. Andere akzeptieren, dass Dead Space vielleicht besser als abgeschlossene Trilogie in Erinnerung bleibt.

Kein Dead Space 4! – Gibt es dafür ein weiteres Remake?

Ganz aufgegeben ist die Serie noch nicht. EA hat betont, dass sie auf das Feedback der Fans hören. Wenn also genug von uns laut und deutlich ein Dead Space 4 fordern, könnte sich das Blatt wenden. Allerdings scheint dies aktuell ziemlich aussichtslos zu sein. Obwohl das Dead Space-Remake aus dem Jahr 2023 ausgezeichnete Kritiker-Bewertungen bekam (Metascore von 89/100) fielen die Verkaufszahlen nicht sonderlich hoch aus. Aufgrund der hohen Entwicklungskosten ist es daher sogar fraglich, ob sich das „Geschäft“ für EA überhaupt ausgezahlt hat.

Ein Remake zu Dead Space 2 war bereits in Arbeit. Aufgrund der enttäuschenden Verkaufszahlen wurde es jedoch relativ schnell wieder verworfen.

Die Nachrichten über Dead Space 4 sind ein herber Schlag für Fans der Serie. Doch noch ist nicht alles verloren. Wenn du Teil der Community bist, die das Spiel zurückbringen will, liegt es auch an dir, deine Stimme zu erheben. Vielleicht wird der Albtraum im All ja doch noch einmal Wirklichkeit.