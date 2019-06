Share on Facebook

Bohemia Interactive und Publisher Sold Out arbeiten zusammen, um das Zombie-Überlebensspiel DayZ in den Handel zu bringen. Die physische DayZ-Edition wird irgendwann im Jahr 2019 für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht.

Den Titel kennt man eigentlich schon lange, aber erst jetzt erscheint auch eine physische Version von DayZ. Der Titel hat mittlerweile schon fünf Jahre im „Early-Access“ auf Steam verweilt, bevor es im Dezember 2018 endlich veröffentlicht wurde. Also Version 1.0.

Der Zombie-Titel ist selbstverständlich bereits digital für Xbox One und PS4 (Link: Amazon.de) erhältlich. Eingefleischte Spieler, die ihre Spiele lieber auf physischen Medien bevorzugen, können jedoch bald das Spiel auf Disc erhalten. Wann genau sie das können, ist unbekannt, da Bohemia und Sold Out noch keinen genauen Veröffentlichungstermin angegeben haben.

Was macht man in DayZ?

DayZ nimmt 60 Spieler und setzt sie mitten in einem Zombie-Ausbruch auf einer 230 Quadratkilometer großen Karte frei. Diesen Spielern steht es frei, sich zu verbünden, sich alleine zu schlagen oder sogar gegen andere Spieler zu kämpfen. Die einzige Regel des Spiels ist, dass die Spieler unabhängig von den Kosten überleben müssen. Das Spiel bringt einen permanenten Tod mit sich, und Spieler, die nicht überleben, verlieren ihren Charakter und all ihre Fortschritte und müssen neu anfangen.

Die meisten Spieler erinnern sich wahrscheinlich eher an das Spiel für den Battle Royale Mod, der dafür gemacht wurde. Brendan Greene, besser bekannt als PlayerUnknowns Battlegrounds, begann mit dem Experimentieren mit dem Genre, indem er DayZ sowie Arma 2, das Spiel, von dem DayZ ursprünglich als Mod gestartet war, modifizierte, bevor er schließlich PUBG mit Bluehole aus Südkorea startete. In der Tat werden die meisten Spieler, die mit Battle Royale-Spielen vertraut sind, DayZ als eine etwas offenere Version dieser anderen Spiele empfinden.

Zusätzlich zu den physischen Editionen haben die Entwickler von Bohemia Interactive bestätigt, dass sie an Inhalten für DayZ nach dem Start arbeiten. Diese sollten für alle Plattformen, auf denen das Spiel läuft, innerhalb eines Jahres veröffentlicht werden.