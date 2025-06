Dark Fantasy trifft Romantik: Otome-Hoffnung Volontés startet Kickstarter

Der japanische Entwickler Loca Games – bekannt für das düstere Otome-Spiel Yukar of the Abyss – hat eine Kickstarter-Kampagne für die englische Lokalisierung seines neuen Titels Volontés gestartet. Das Spiel ist in Japan bereits seit dem 22. Mai 2025 digital für die Nintendo Switch erhältlich und soll nun auch international zugänglich gemacht werden.

Im Rahmen der Kampagne möchten die Entwickler das notwendige Budget sammeln, um das Spiel ins Englische zu übersetzen und es digital über den Nintendo eShop in Amerika, Europa, Südkorea sowie Hongkong und Taiwan zu veröffentlichen. Sollte das Finanzierungsziel erreicht werden, ist außerdem eine PC-Version via Steam als Stretch Goal geplant.

Zwischen Fluch und Schicksal: Die Geschichte von Volontés

Volontés ist ein Otome-Spiel mit Dark-Fantasy-Setting und Suspense-Elementen. Die Handlung spielt in einer von Krankheit und Verfolgung gezeichneten Welt. Die Protagonistin verliert bei einem Überfall auf ihr Dorf ihre gesamte Familie. In letzter Sekunde wird sie von einer mysteriösen Gestalt gerettet und in eine schwebende Stadt auf dem Meer gebracht. Dort offenbart man ihr: Sie sei die „Mondhexe“, auserwählt, dem Königreich Hoffnung zu bringen.

Doch bald zeigt sich, dass auch diese Zuflucht nicht frei von Intrigen ist. Ein rätselhafter Todesfall löst politische Spannungen aus, alte Freunde werden zu Feinden, und die Protagonistin steht vor der Frage, wem sie noch trauen kann. Spieler:innen begleiten sie durch eine emotional aufgeladene Handlung mit mehreren verzweigten Enden – darunter Happy Ends, Tragödien und düstere Alternativen.

Nur digital, voll vertont – mit hochkarätigem Cast

Die englisch lokalisierte Version von Volontés wird ausschließlich digital erscheinen, bleibt aber vollständig japanisch vertont. Unterstützer:innen der Kampagne erhalten Zugriff auf exklusive Inhalte und eine vergünstigte Version des Spiels. Wer den voreingestellten Namen der Protagonistin beibehält, wird sogar mit vollständiger Namensvertonung durch die Love Interests belohnt.

Ein kostenloser Prolog in Form einer Demo ist bereits im japanischen eShop verfügbar. Die finale englische Version soll im Dezember 2025 erscheinen – vorausgesetzt, die Kickstarter-Kampagne erreicht ihr Ziel. Es handelt sich um eine All-or-Nothing-Kampagne. Wer also Interesse an düsteren, emotionalen Otome-Erzählungen hat, sollte die Chance nutzen, um dieses Herzensprojekt zu unterstützen.

Weitere Informationen zu Belohnungen und Stretch Goals finden sich auf der offiziellen Kickstarter-Seite von Volontés.