DailyGame - Filme / Serien - Crash Bandicoot: Netflix plant angeblich neue Animationsserie
Rückkehr im Streaming-Format?

Crash Bandicoot: Netflix plant angeblich neue Animationsserie

Der legendäre Beuteldachs soll sein Comeback feiern, diesmal als Netflix-Cartoon-Serie vom Sonic-Prime-Studio.

Artikel von Markus + unter Mithilfe von KI *.

Der berühmte orangefarbene Wirbelwind Crash Bandicoot soll bald wieder durchdrehen, aber diesmal nicht auf der Konsole, PC oder Smartphone. Wie das Branchenmagazin What’s on Netflix berichtet, befindet sich eine Animationsserie rund um den kultigen Beuteldachs in Arbeit. Produziert werden soll sie vom renommierten Studio WildBrain, das bereits für die actionreiche Netflix-Serie Sonic Prime verantwortlich war.

Damit dürfte klar sein, in welche Richtung das neue Projekt geht: rasante Verfolgungsjagden, chaotischer Humor und bunte Welten, ganz im Stil der klassischen Crash-Spiele. Eine offizielle Bestätigung seitens Netflix steht allerdings noch aus.

Crash Bandicoot bald im Netflix-Katalog?

Der offizielle Account von The Game Awards teilte die Meldung ebenfalls auf X.com (ehemals Twitter), was den Gerüchten zusätzliche Glaubwürdigkeit verleiht. Auch wenn Netflix bisher schweigt, scheint an der Sache also etwas dran zu sein.

Interessant: Es wäre nicht der erste Auftritt von Crash auf der Streaming-Plattform. Schon in der Serie Skylanders Academy hatte der Beuteldachs einen Gastauftritt, damals gesprochen von Eric Rogers (Staffel 1) und Rhys Darby (Staffel 3). Auch seine Schwester Coco Bandicoot war mit von der Partie.

Crash Bandicoot erschien erstmals 1996 für die PlayStation (One). - Bild: Naughty Dog, Vivendi Games, Activision

Crash Bandicoot erschien erstmals 1996 für die PlayStation (One). – Bild: Naughty Dog, Vivendi Games, Activision

Von PlayStation-Legende zum Multiplattform-Star

Crash Bandicoot blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück. 1996 feierte er als PlayStation-Maskottchen seinen Einstand, entwickelt von Naughty Dog, den Machern von Uncharted und The Last of Us. Die Originaltrilogie sowie Crash Team Racing machten ihn schnell zu einer Ikone der 90er.

Nach mehreren Besitzerwechseln gehört die Marke heute zu Activision Blizzard (und damit seit 2023 zu Microsoft). Das Franchise wurde in den letzten Jahren erfolgreich neu belebt – etwa mit der N. Sane Trilogy (2017) und Crash Bandicoot 4: It’s About Time (2020).

Sollte sich das Netflix-Projekt bewahrheiten, dürfte die Serie Crash einem neuen Publikum näherbringen, ähnlich wie es Sonic Prime für SEGAs blauen Igel tat. Fans dürfen also hoffen, dass bald wieder gesprungen, gedreht und gewirbelt wird. Solange Netflix die Animationsserie nicht offiziell ankündigt, bleibt es allerdings noch ein Gerücht.

Dieser Artikel bzw. Bilder wurde/n mithilfe von Künstlicher Intelligenz erstellt, jedoch vor der Veröffentlichung von einem Menschen überprüft.

