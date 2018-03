Die Fans haben gefragt und Activision hat geantwortet: Die Crash Bandicoot N. Sane Trilogy erscheint jetzt für alle wichtigen Videospiel-Plattformen. Crash-Fans weltweit können jetzt die beliebte Videospiel-Ikone der 90er Jahre nicht nur auf PlayStation 4 erleben, sondern ab dem 10. Juli 2018 auch auf Nintendo Switch, Xbox One und Steam.

Die Ankunft der Crash Bandicoot N. Sane Trilogy auf neuen Plattformen in diesem Sommer ist das erste Mal, dass die drei Originalspiele – Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back und Crash Bandicoot 3: Warped – auf Nintendo, Microsoft und PC spielbar sind. Die Crash Bandicoot N. Sane Trilogy kann jetzt für alle neuen Plattformen vorbestellt werden.

Wie vor kurzem als Teil von Nintendo Direct angekündigt schreiben Nintendo Switch-Spieler Geschichte, wenn die ersten drei Crash Bandicoot-Originalspiele für eine Nintendo-Plattform erscheinen. Mit Nintendo Switch können Fans wirbeln, springen, und wumpen, während sie sich epischen Herausforderungen und Abenteuern aus der Crash Bandicoot N. Sane Trilogy entweder unterwegs im Handheld-Modus oder im heimischen Wohnzimmer im TV-Modus stellen.

Crash Bandicoot auf einer Xbox-Plattform seit 10 Jahren!

Am 10. Juli erhalten Fans nicht nur mehr Schwung in ihrem WUMP, es ist auch das erste Mal, dass die drei Crash Bandicoot-Originalspiele für Xbox One-Geräte von Microsoft erscheinen, darunter die Xbox One X. Das letzte Crash Bandicoot-Spiel für eine Xbox-Plattform erschien vor 10 Jahren. Jetzt kann die Xbox-Community – die schon ganz heiß auf die Trilogy ist – endlich Crash auf ihrer bevorzugten Konsole erleben.

Außerdem feiert Crash Bandicoot sein Debüt auf dem PC, wenn die Crash Bandicoot N. Sane Trilogy auf Steam erscheint. Die Veröffentlichung der Crash Bandicoot N. Sane Trilogy auf Steam liefert Spielern mit einer Reihe von Steuerungsoptionen eine neue Art zu spielen, darunter auch optimierte Steam Controller-Unterstützung sowie die Möglichkeit, mit Maus und Tastatur zu spielen.

Mit der Trilogie huldigen Activision und Vicarious Visions dem Vermächtnis von Crash auf verschiedene Weisen. In mehr als 100 Leveln, die es zu erkunden gilt, nutzt Crash Bandicoot N. Sane Trilogy die Funktionen der PlayStation 4 und wartet mit brandneuen Lichteffekten, Animationen, Texturen, Modellen und wiedergeschaffenen Zwischensequenzen in umwerfendem „Haar-D“. Der Soundtrack zum Spiel ist randvoll mit so viel Didgeridoos, Xylophonen und Umpa-Wumpa-artigen Bässen, wie man sich nur wünschen kann, sowie neu aufgenommenen Dialogen mit einigen der bekannten Stimmen aus den englischen Crash Bandicoot-Originalspielen, darunter Jess Harnell, Lex Lang, Debi Derryberry und andere.

Zu den neuen Features der Trilogie zählt unter anderem die Möglichkeit, Crashs schlaue und energische kleine Schwester Coco zu spielen, die ihre ganz eigenen Spezialangriffe mit sich bringt. Unterstützung für den Analog-Stick sowie ein vereinheitlichtes Speicher- und Kontrollpunktsystem erleichtern neuen Fans das Erleben der klassischen Abenteuer, während verbesserte Bonuslevel und Zeitkämpfe in der epischen Trilogie auch die erfahrensten Spieler herausfordern.