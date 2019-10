Call of Duty: Modern Warfare bringt die Xbox One X zum Absturz

Call of Duty: Modern Warfare - (C) Activision

Der Start von Call of Duty: Modern Warfare war sowohl ein unglaublicher Erfolg als auch ein Sumpf der Frustration. Infinity Ward arbeitet bereits eifrig an Lösungen für die aufkommenden Probleme. Am dringlichsten ist ein Xbox One X-Fehler, der für eine Reihe von Spielern zu schweren Abstürzen führt.

Infinity Ward hat das aktuelle Problem auf Xbox One X erkannt, das Problem jedoch noch nicht behoben. Reddit-Benutzer, die speziell für den Fehler einen Thread gepostet haben, haben bestätigt, dass das Problem noch aktuell ist. Viele berichten, dass sie innerhalb weniger Stunden mehrmals abstürzen.

“Wir sehen, dass eine kleine Anzahl von Xbox One X-Spielern mit Modern Warfare abstürzt. Wir arbeiten bereits an einer Lösung”, hat Infinity Ward auf Twitter gepostet.

“Auch nach dem letzten Patch stürzt meine Xbox One X komplett ab. Ich habe es in den letzten 20 Minuten dreimal geschafft. Das ist schrecklich”, heißt es in einem Kommentar auf Reddit. Ein anderer sagt, dass dies nur online geschieht, sowohl im Spiel als auch in den Mehrspieler-Lobbys von Modern Warfare vor und nach dem Spiel. Ein Spieler sagt sogar, dass seine Konsole abgestürzt ist, als er sein Multiplayer-Loadout umbenannt hat. Besonders besorgniserregend ist, ob es sich um einen Fehler im Spiel handelt oder ob Modern Warfare ein Hardwareproblem wie Überhitzung auslöst.

Die Xbox One X ist möglicherweise nicht die einzige Plattform, auf der dieses Problem auftritt. Einige, die Modern Warfare auf Standard-Xbox One, Xbox One S und sogar auf PS4 spielen, haben ebenfalls einen Beitrag zu ihrem Spiel veröffentlicht, das schwer abstürzt.

Infinity Ward hat auch im Reddit-Thread nach abgestürzten Benutzern gefragt, ob sie auch ihre Gamertags veröffentlichen möchten.

We are seeing a small number of Xbox One X players experience crashes with Modern Warfare. We are already working on a fix. Thanks for your patience and feedback. We will keep you posted. — Infinity Ward (@InfinityWard) October 25, 2019

Derzeit arbeitet der Entwickler an Korrekturen und Aktualisierungen für die Probleme von Call of Duty: Modern Warfare hinter den Kulissen. Seit dem ursprünglichen Tweet, in dem das Problem bestätigt wurde, wurde das Xbox One X-Problem nicht mehr aktualisiert. Das bedeutet, dass Xbox One X-Benutzer, die sich mit dem Problem befassen, dies nur weiterhin tun müssen, und zwar Absturz für Absturz, bis Infinity Ward das Problem löst.