Call of Duty: Black Ops 7 – Preload am 09. November, deutlich kleiner Download als erwartet

Call of Duty: Black Ops 7 steht in den Startlöchern – und jetzt wissen wir, wann du mit dem Preload loslegen kannst und wie groß der Download ausfällt. Laut den aktuellen PlayStation-Datenbankeinträgen (gemeldet von PlayStationSize auf X.com) startet der Preload weltweit am 09. November 2025. Spannend: Die einzelnen Content-Pakete für PlayStation 4 sind überraschend schlank und deutlich kleiner als bei Black Ops 6.

Für dich in Deutschland/Österreich/Schweiz besonders wichtig: 19:00 Uhr MEZ. Wer digital vorbestellt hat, bekommt den Preload mit dem neuesten Update gebündelt. Bei Retail-Discs ist (wie üblich) ein zusätzlicher Download sehr wahrscheinlich. Plane also rechtzeitig Speicherplatz ein, den wirst du benötigen.

Black Ops 7 Preload & Release – Alle Termine in deutscher Zeit

Preload (PS4/PS5): 09. November 2025, 19:00 Uhr MEZ

09. November 2025, 19:00 Uhr MEZ Kampagne & Zombies live: 10. November 2025 (Uhrzeit noch offen)

10. November 2025 (Uhrzeit noch offen) Multiplayer-Start: 17. November 2025 (Uhrzeit noch offen)

Download-Größen auf PlayStation 4 (laut Datenbank)

Die Content-Pakete selbst sind angenehm klein, vor allem im Vergleich zum Vorgänger – hier haben die Entwickler endlich für Optimierungen gesorgt:

Multiplayer Pack: 11,6 GB

11,6 GB Zombies Pack: 0,32 GB

0,32 GB Co-Op Campaign Pack: 11,9 GB

11,9 GB Summe MP/Zombies/Koop: 23,82 GB

Call of Duty HQ (Basis-App): 70,479 GB

Zum Vergleich: Bei Black Ops 6 lagen Kampagne (Pack 1 + Pack 2) und Multiplayer zusammen bei rund 50,231 GB auf PS4, Black Ops 7 fällt hier also deutlich kleiner aus. Wichtig: Die HQ-App bleibt der große Brocken und ist Voraussetzung, um die Inhalte zu starten.

So viel Speicher solltest du freiräumen

Rechne auf PS4 mit rund 94,3 GB, wenn du die HQ-App (70,479 GB) plus die drei BO7-Pakete (23,82 GB) einplanst. Je nach Patch-Stand und temporären Installationsspitzen (Dekompression, Updates) sind 100 bis 110 GB freier Platz komfortabel. Wenn dein Systemspeicher knapp wird, lösche alte CoD-Daten (z. B. nicht benötigte Warzone-/Kampagnen-Packs) oder verschiebe Singleplayer-Titel, die du gerade nicht spielst.

Black Ops 7 auf PS5, Day-1-Patch & mehr: Was wir (noch) nicht wissen

Für PlayStation 5, Xbox Series X/S und Windows PC sind die exakten Paketgrößen bislang nicht offiziell gelistet. Erfahrungsgemäß liegen sie ähnlich oder leicht abweichend, abhängig von Komprimierung und Konsolen-spezifischen Assets. Ein möglicher Day-1-Patch kann die Gesamtgröße kurz vor Start erhöhen, gerade, wenn Activision noch Balance-Schrauben dreht oder Inhalte für Kampagne/Zombies nachliefert.

Hake also kurz vor dem 10. November im System-Update-Menü nach, um nicht am Starttag festzuhängen.

Tipps für einen stressfreien Release

Jetzt Speicher aufräumen: Ziel: mindestens 100 GB frei.

Ziel: mindestens 100 GB frei. Automatische Downloads aktivieren: Damit der Preload pünktlich um 19:00 Uhr (deutscher Zeit) startet.

Damit der Preload pünktlich um 19:00 Uhr (deutscher Zeit) startet. Paketwahl checken: Lade zuerst die Modi, die du wirklich zum Start spielst.

Lade zuerst die Modi, die du wirklich zum Start spielst. Updates am Launch-Tag prüfen: Kurz vor Kampagne/Zombies (10.11.) und vor dem MP-Start (17.11.).

Call of Duty: Black Ops 7 macht’s dir leicht: schlanke PS4-Pakete (23,82 GB), klarer Preload am 9. November um 19:00 Uhr MEZ und ein gestaffelter Start über zwei Wochen.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!

Dieser Artikel bzw. Bilder wurde/n mithilfe von Künstlicher Intelligenz erstellt, jedoch vor der Veröffentlichung von einem Menschen überprüft.