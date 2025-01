Black Ops 6: Season 2 könnte beliebte Waffe zurück bringen

Die zweite Season von Call of Duty: Black Ops 6 und Warzone wird am 28. Januar 2025 veröffentlicht. Schon jetzt vermuten viele Spieler, dass das Mid-Season-Update die Rückkehr einer bestimmten Waffe beinhaltet. Treyarch Studios, der Entwickler von Call of Duty: Black Ops 6, hat kürzlich eine „schnelle Projektilwaffe“ für Season 2 Reloaded angekündigt. Fans sind überzeugt, dass es sich dabei um eine Anspielung auf die Rückkehr des D13-Sektors aus Black Ops 3 von 2015 handelt.

Mit der Veröffentlichung der nächsten Season am 28. Januar 2025 erwarten die Spieler von Call of Duty: Black Ops 6 und Warzone eine Vielzahl neuer Waffen. Anfang dieser Woche enthüllten der Publisher Activision und das Entwicklerstudio Treyarch Studios sämtliche neuen Inhalte, die für beide Titel erscheinen werden. Während Warzone-Spieler auf zahlreiche Gameplay-Verbesserungen und Bugfixes gespannt sein können, dürfen sich Multiplayer-Fans auf fünf neue Maps, vier neue Modi und zahlreiche Gameplay-Updates freuen.

‘D13 Sector’ (BO3) RETURNING with #BlackOps6 Season 2, fans speculate: 💥 A ‘Rip-roaring projectile armament’ was teased for Mid-Season; and a NEW ‘Special’ was leaked — what do you think? pic.twitter.com/tBcAiUoS7I — DETONATED (@DETONATEDcom) January 23, 2025

Der D13 Sector kommt möglicherweise mit dem Start von Call of Duty: Black Ops 6 Season 2 ins Spiel

Neben der Rückkehr beliebter Waffen wie der PPSH-41 und der FN FAL (jetzt TR2) wurde auch eine weitere Spezialwaffe für Season 2 Reloaded angekündigt. Wie in den vorherigen Saisons erhalten Call of Duty: Black Ops 6 und Warzone auch in der zweiten Saison zur Halbzeit ein Update namens Reloaded, das neue Karten, Perks, Waffenaufsätze und weitere Inhalte ins Spiel bringt. Obwohl Treyarch bereits einige neue Inhalte angekündigt hat, ist eine neue Waffe, die „schnelle Projektilwaffe“, noch ein Geheimnis.

Fans vermuten jedoch, dass es sich um die Rückkehr des D13-Sektors aus Black Ops 3 handelt. Weitere erwartete Neuerungen umfassen die beliebte Multiplayer-Map Grind aus Black Ops 2, die neue Map Bullet sowie das Perk Hunter’s Instinct und die Flyswatter Wildcard, die spezielle Nahkampfwaffen durch einen Raketenwerfer ersetzt. Mit Season 2 wird ein lang ersehntes Feature für Black Ops 6 und Warzone eingeführt: Ranked Play. Ab dem 28. Januar 2025 können Konsolenspieler beim Ranglistenspiel das Crossplay deaktivieren.

Diese Änderung erfolgte aufgrund zahlreicher Beschwerden über Cheater-Probleme im Spiel. Activision arbeitet weiterhin an Lösungen für das Problem, ermöglicht den Konsolenspielern jedoch bald, nur noch mit anderen Konsolenspielern zu spielen, um die Anzahl der Hacker aus dem PC-Bereich zu minimieren.

Quelle: x.com via @DETONATED.com

