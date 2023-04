Bekannte Fortnite-Streamer machen ihr eigenes Battle Royale

PUBG und Fortnite haben "Battle Royale" salonfähig gemacht. Einige Streamer tun sich zusammen, um ein eigenes Battle Royale zu erschaffen.

SypherPK, CourageJD, Ninja, Nickmercs und TimtheTatman sind nicht nur bekannte Fortnite-Streamer, diese tun sich nun zusammen, um mit dem ‘Unreal Editor for Fortnite’ ihr eigenes Battle Royale-Spiel zu erstellen. Diese Streamer sind bekannt für ihre Leidenschaft für Fortnite und ihre Fähigkeit, das Spiel auf höchstem Niveau zu spielen. Nun wollen sie ihre Kreativität und ihr technisches Wissen nutzen, um ein Spiel (im Spiel) zu entwickeln, das ihren eigenen Vorstellungen entspricht.

Der Unreal Editor ist ein leistungsstarkes Werkzeug, das von Entwicklern auf der ganzen Welt verwendet wird, um Spiele zu erstellen. Mit diesem Editor können sie alle Aspekte ihres Spiels individuell anpassen, von der Grafik und dem Design bis hin zu den Spielmechaniken und der Benutzeroberfläche. Da Fortnite bereits auf der Unreal Engine basiert, haben diese Streamer bereits einige Erfahrung mit dem Editor und können seine Funktionen optimal nutzen.

Fortnite-Streamer möchten “eigenes Battle Royale” schmieden

Was möchten die Streamer mit dem eigenen Spiel erreichen? Das Ziel dieses Projekts ist es, ein Spiel zu schaffen, das den Spielern einzigartige und aufregende Erfahrungen bietet, die sie in Fortnite nicht finden können. Diese Streamer wollen zeigen, dass sie nicht nur talentierte Spieler sind, sondern auch in der Lage sind, ein vollständiges Spiel zu entwickeln. Es ist auch ein Weg, um ihre Fans zu unterhalten und ihnen etwas Neues und Spannendes zu bieten.

Obwohl dieses Projekt noch in den Anfängen steckt, sind die Erwartungen hoch und die Fans sind gespannt auf das, was kommen wird. Es ist eine aufregende Zeit für die Fortnite-Community, da diese Streamer ihre Kreativität und ihr technisches Wissen nutzen, um ein Spiel zu schaffen, das die Erwartungen übertreffen könnte.

Project V

“Der Start von ‘Unreal Editor for Fortnite’ im März 2023 hat es uns alle inspiriert”, heißt es auf der Website des Projekts. “Wir haben uns sofort zum Brainstorming zusammengekauert und alle kamen zu dem gleichen Schluss: Lasst uns unser eigenes Battle Royale mit der Kraft der UEFN erschaffen.”

“Also vereinen wir unsere Gemeinschaften und bündeln unsere Ressourcen, um genau das zu tun”, so die Neo-Entwickler weiter. “Und wir wollen es richtig machen. Wir werden uns Zeit nehmen, um dieses Spiel zu entwickeln, da die Features für UEFN leistungsfähiger und flexibler werden ehrgeizige Pläne, etwas wirklich Einzigartiges zu bauen.”

The next Battle Royale will be built by the players. Coming 2024. pic.twitter.com/ZnV1fg25Ag — Project V (@ProjectV) April 28, 2023

Starke Einbindung der Fortnite-Community für das “neue Battle Royale”

Laut Aussagen von Epic Games soll das Projekt “Project V” ein Battle Royale Spiel sein, das auf dem Feedback der Community und ihren Features basiert. Das Unternehmen SypherPK Oni Studios wird an dem Projekt beteiligt sein und hat offene Stellen für UEFN-Entwickler und Marketing-Führungskräfte.

Wir sind schon gespannt, welches “neue Fortnite” dabei herausschauen wird.

Fortnite ist für so ziemlich jede aktuelle Plattform verfügbar.