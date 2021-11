Battlefield 2042: Beta hatte über 7,7 Millionen Spieler

Großer Erfolg für die Beta von Battlefield 2042. Allein an der Early-Access-Beta nahmen über 3 Millionen Spieler teil.

Battlefield 2042 feiert seinen Release am 19. November 2021. Für EA Play-Abonnenten bereits am 12. November. - (C) EA, DICE