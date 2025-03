Battlefield 1: Update von DICE aus ‚lächerlichem‘ Grund veröffentlicht

Entwickler lesen durchaus Foren – das beweist Dice nun mit einer kleinen, aber feinen Änderung an Battlefield 1, fast ein Jahrzehnt nach dessen Veröffentlichung. Die Entwickler haben sich einem kleinen, aber spezifischen Anliegen eines Reddit-Nutzers angenommen und es umgesetzt. Besitzer von Battlefield 1 – zumindest diejenigen, die das Spiel heruntergeladen haben – erhielten heute ein Update von nur 384 Byte, das eine winzige Anpassung vornahm.

Fairerweise muss man sagen, dass Battlefield 1 immer noch eine treue Fangemeinde hat und durchschnittlich rund 20.000 gleichzeitige Spieler pro Tag verzeichnet. Alles begann mit einem Thread von Einereinste, der darauf hinwies, dass das Trademark-Symbol (™) im Titel von Battlefield 1 auf Steam hinter der „1“ und nicht wie erwartet hinter „Battlefield“ platziert war. Genau dieses Problem hat das Update behoben: Es hat das Trademark-Symbol verschoben.

Werbung

Dies zeigt auch, dass die Entwickler von Dice regelmäßig das Subreddit des Spiels besuchen – was in Zeiten, in denen Spielerfeedback eine große Priorität für Entwickler hat, nicht wirklich überraschend ist. Ein kurioser Aspekt dieser Änderung ist, dass Dice nicht konsequent bei der Platzierung des Trademark-Symbols ist. Battlefield 1 ist nicht das einzige Spiel, bei dem das Symbol hinter der Zahl und nicht hinter dem Seriennamen steht – Battlefield 4 hat das gleiche Problem.

Dice scheint mit dem Update für Battlefield 1 auf die Community einzugehen

Dass Dice das Problem im Titel von Battlefield 1 behoben hat, aber nicht im Titel von Battlefield 4, ist etwas verwunderlich. Wenn Dice nicht gerade kleinere Beschwerden von Reddit-Nutzern bearbeitet, arbeitet das Studio wahrscheinlich am noch nicht angekündigten Battlefield 6. Derzeit testet das Studio seinen nächsten Titel über Battlefield Labs, eine gemeinsame Initiative mit der Community, um die Serie nach dem enttäuschenden Battlefield 2042 wieder auf Kurs zu bringen.

Zum Vergleich: Battlefield 1 verzeichnet auf Steam durchschnittlich 10.000 mehr gleichzeitige Spieler pro Tag als Battlefield 2042. Wie zu erwarten, sind bereits einige Clips aus den Playtests online durchgesickert. Obwohl Dice von den Leaks wahrscheinlich nicht begeistert ist, dürfte das Team erfreut sein, wie positiv die Community auf diese Leaks reagiert hat. Es gab bereits Lob für die Umgebungszerstörung in Battlefield 6 und das allgemeine Gefühl des Kampfgeschehens.

Hier geht es zu unserer neuesten Podcastfolge – Episode 39: Die Eröffnung der Nostalgie Ecke!

Quelle: reddit.com via u/einereinste